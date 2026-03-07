Michael Amir Murillo es del interés de uno de los máximos ganadores de la Champions League

El defensor panameño Michael Amir Murillo continúa consolidándose como una de las figuras del Beşiktaş JK en la Superliga de Turquía. El lateral disputó los 90 minutos en el intenso derbi frente al Galatasaray SK, encuentro en el que el conjunto rival reafirmó su liderato al alcanzar 61 puntos, mientras que el cuadro de Murillo se mantiene en la cuarta posición con 42 unidades.

Más allá del resultado, el rendimiento del panameño volvió a llamar la atención. El defensor ha tenido un inicio destacado en el fútbol turco, donde ha demostrado solidez defensiva y proyección ofensiva, convirtiéndose en un elemento importante dentro del esquema del conjunto de Estambul.

En lo que va de la temporada de liga, Murillo acumula cinco partidos disputados y 372 minutos en el terreno de juego, además de un gol, cifras que reflejan su rápida adaptación al campeonato turco. A estos números se suma otra anotación conseguida en la copa local, un tanto que además tuvo un valor simbólico importante.

Ese gol quedó marcado en la historia reciente del club, ya que representó la anotación número 500 en el Estadio Tüpraş, casa del Beşiktaş. Este detalle no pasó desapercibido entre la afición y los medios locales, que han destacado el impacto que ha tenido el defensor canalero desde su llegada.

El buen momento del lateral también ha despertado interés internacional. De acuerdo con reportes del medio especializado Beşiktaş+, scouts del AC Milan y del Fluminense FC estuvieron presentes en el estadio para observar el desempeño del panameño durante el derbi ante Galatasaray.

El seguimiento de clubes de tanta tradición no es un detalle menor. AC Milan, con siete títulos de la UEFA Champions League, es uno de los clubes más laureados del fútbol europeo, mientras que Fluminense es una institución histórica del balompié brasileño y sudamericano. Si Murillo mantiene este nivel, su nombre podría convertirse en uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes internacional.

