Honduras

El serio conflicto que sacude a Eduardo Espinel en Olimpia tras la dolorosa caída ante Marathón

El uruguayo Eduardo Espinel sigue generando preocupación con Olimpia que ahora sufrió una nueva derrota ante Marathón.

José Rodas

Por José Rodas

Eduardo Espinel sufrió una vez más en el Clausura 2026. Foto: Grupo Opsa / X Marathón.
Eduardo Espinel sufrió una vez más en el Clausura 2026. Foto: Grupo Opsa / X Marathón.

Eduardo Espinel no encuentra soluciones en lo que va de 2026 y Olimpia sufrió una nueva derrota 2-1 ante Marathón en la jornada 9 del Clausura y la afición ya comienza a hacer sus exigencias.

La derrota ante el equipo de Pablo Lavallén estuvo marcado por la polémica luego que Henry Figuera fuera el responsable de darle el triunfo a los verdolagas con un gol en aparente fuera de juego.

Jesús Casas rompe el silencio: la verdadera razón por la que rechazó dirigir a Honduras tras llegada de José Francisco Molina

Jesús Casas rompe el silencio: la verdadera razón por la que rechazó dirigir a Honduras tras llegada de José Francisco Molina

El Club Merengue sigue bajando en la tabla de posiciones y se aleja cada vez más del liderato, donde están acostumbrados a ver al actual bicampeón del fútbol de Honduras.

El conflicto de Espinel

Si bien, Olimpia suma 11 unidades y se ubica de momento en la cuarta posición de la tabla, Eduardo Espinel enfrenta un grave conflicto que ya lo tiene en vilo al frente del banquillo.

Y es que Olimpia apenas suma tres triunfos en diez partidos disputados entre Concachampions (torneo del que fue eliminado por el América) y Liga Nacional.

Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras

Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras

Los dirigidos por el estratega uruguayo apenas pudieron sacar triunfos ante Génesis, UPNFM y Choloma. En lo que va del torneo ya sufrió derrotas ante Victoria, Motagua y Marathón.

Además, Olimpia suma dos empates y justamente ante los equipos olanchanos: Potros y el Juticalpa lo que demuestra el mal inicio del cuadro Melenudo.

