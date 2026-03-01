El serio conflicto que sacude a Eduardo Espinel en Olimpia tras la dolorosa caída ante Marathón

Eduardo Espinel no encuentra soluciones en lo que va de 2026 y Olimpia sufrió una nueva derrota 2-1 ante Marathón en la jornada 9 del Clausura y la afición ya comienza a hacer sus exigencias.

La derrota ante el equipo de Pablo Lavallén estuvo marcado por la polémica luego que Henry Figuera fuera el responsable de darle el triunfo a los verdolagas con un gol en aparente fuera de juego.

ver también Jesús Casas rompe el silencio: la verdadera razón por la que rechazó dirigir a Honduras tras llegada de José Francisco Molina

El Club Merengue sigue bajando en la tabla de posiciones y se aleja cada vez más del liderato, donde están acostumbrados a ver al actual bicampeón del fútbol de Honduras.

Tweet placeholder

El conflicto de Espinel

Si bien, Olimpia suma 11 unidades y se ubica de momento en la cuarta posición de la tabla, Eduardo Espinel enfrenta un grave conflicto que ya lo tiene en vilo al frente del banquillo.

Y es que Olimpia apenas suma tres triunfos en diez partidos disputados entre Concachampions (torneo del que fue eliminado por el América) y Liga Nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras

Los dirigidos por el estratega uruguayo apenas pudieron sacar triunfos ante Génesis, UPNFM y Choloma. En lo que va del torneo ya sufrió derrotas ante Victoria, Motagua y Marathón.

Además, Olimpia suma dos empates y justamente ante los equipos olanchanos: Potros y el Juticalpa lo que demuestra el mal inicio del cuadro Melenudo.