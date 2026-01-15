Mientras Jorge Álvarez gana 7 mil dólares en Olimpia, esta es la cifra que Alajuelense le pone sobre la mesa para ficharlo

El nombre de Jorge Álvarez sigue siendo uno de los más calientes del mercado centroamericano. Aunque desde Olimpia dan prácticamente por cerrada su continuidad y lo consideran una pieza clave del proyecto deportivo, en Liga Deportiva Alajuelense no bajan los brazos y mantienen una puerta abierta para intentar su fichaje.

Desde Honduras, la postura del club merengue ha sido clara: Álvarez es un pilar del equipo y la intención es que continúe. Sin embargo, el interés de la Liga no se ha enfriado del todo y se sostiene sobre un argumento poderoso que está generando ruido en el entorno del mediocampista: el salario.

¿Cuál es el salario que Alajuelense le ofreció a Jorge Álvarez?

Según reveló el periodista Josué Quesada, Jorge Álvarez percibe actualmente 7 mil dólares mensuales en Olimpia, una cifra importante en el contexto del fútbol hondureño. No obstante, Alajuelense habría puesto sobre la mesa una propuesta que más que duplica ese monto.

De acuerdo con la información, la oferta manuda ronda los 15 mil dólares mensuales, una cifra que colocaría al volante en un escalón salarial muy superior al que tiene hoy y que explica por qué el futbolista está presionando para salir del club hondureño.

Ese esfuerzo económico es el principal argumento de Alajuelense para intentar destrabar una negociación que, en lo deportivo, Olimpia considera cerrada. En la Liga entienden que, mientras exista voluntad del jugador y una diferencia salarial tan marcada, el tema no está completamente terminado.

Por ahora, el pulso continúa. Olimpia insiste en retenerlo, pero Alajuelense apuesta a la billetera y a la ambición del jugador para intentar dar un golpe de mercado. Con números tan claros sobre la mesa, el futuro de Jorge Álvarez todavía promete nuevos capítulos.