Costa Rica

“No alcanza”: Kevin Jiménez revela la oferta que Olimpia le hizo a Jorge Álvarez para convencerlo de no fichar en Alajuelense

Pese a que desde Olimpia dan por caída su llegada a Alajuelense, Kevin Jiménez dio detalles sobre el futuro de Jorge Álvarez.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jorge Álvarez no tiene definido su futuro.
El futuro de Jorge Álvarez sigue siendo uno de los temas más calientes del mercado de fichajes en Centroamérica. El mediocampista de Olimpia continúa en el centro de una negociación que mantiene expectantes tanto a Honduras como a Costa Rica, con Liga Deportiva Alajuelense decidido a ir por su contratación.

Desde Tegucigalpa, la postura del club hondureño ha sido clara: no quieren ceder a una de sus principales figuras. Sin embargo, del otro lado, la situación del jugador es distinta y mantiene viva la novela.

¿Qué sucederá con Jorge Álvarez?

El periodista Kevin Jiménez reveló que Jorge Álvarez sigue con la intención de venir a Alajuelense. Según la información, desde la Liga no han dejado de tantearlo, y el propio futbolista ve con buenos ojos dar el salto al fútbol costarricense.

Ante esta presión, Olimpia intentó mover fichas para retenerlo. La dirigencia le habría puesto sobre la mesa una renovación de contrato, buscando cerrar definitivamente el tema. No obstante, la propuesta económica no alcanza las cifras que ofrece Alajuelense, principal motivo por el cual el jugador mantiene su postura.

La diferencia salarial se convirtió en el eje de la negociación y es el factor que hoy inclina la balanza. Mientras Olimpia insiste en su continuidad, Álvarez presiona para salir y espera una definición que le permita concretar el cambio de aires.

Según adelantó Jiménez, este fin de semana se confirmará qué pasará con Jorge Álvarez, un desenlace que puede marcar uno de los movimientos más importantes del mercado regional. Por ahora, la historia sigue abierta y con un mensaje claro: la oferta de Olimpia no es suficiente para frenar el interés de Alajuelense.

