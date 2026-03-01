“Olimpia se queja”: la tajante respuesta de Pablo Lavallén tras la polémica victoria de Marathón en el Clásico

El entrenador de Marathón no se escondió y dio la cara tras el polémico triunfo de su equipo (2-1) sobre Olimpia con un gol de Henry Figueroa en evidente posición adelantada.

Ante eso, en conferencia de prensa Pablo Lavallén fue consultado sobre la jugada y su respuesta sorprendió a todos al asegurar que en esta ocasión el perjudicado fue el rival.

El argentino aseguró que el fútbol hondureño pide VAR a gritos y que si Olimpia se queja de lo ocurrido, él les da la razón, pese a que su club sea el beneficiado.

“Lo que dije es que hay que mejorar el fútbol hondureño, el fútbol hondureño pide VAR a gritos. Hoy el perjudicado fue Olimpia. Si el entrenador y la gente de Olimpia viene y se queja, tiene toda la razón del mundo. Yo no me pongo del lado de que ahora me tocó a mí”, comenzó diciendo Lavallén.

“Esto hay que arreglarlo, hay que exigirle que nos den una mejores herramientas para que nos podamos defender, los árbitros están en el ojo de la tormenta siempre. Esto es por el fútbol hondureño. Lo que pasó hoy, no puede pasar más. Estamos en 2026 y si Olimpia se queja, tiene toda la razón del mundo. Traigan el VAR, cuiden a los árbitros”, insistió Lavallén.

Cabe señalar que, esta fue la primera reaparición de Pablo Lavallén tras cuatro juegos de suspensión tras salir expulsado en el clásico ante Real España y realizar airadas denuncias en contra de los árbitros.

La jugada de la polémica

Todo ocurrió al minuto 74 cuando Carlos Pérez recibió el balón por la banda derecha y centró para que Henry Figueroa cerrara la pinza casi con el arco vacío.

Posteriormente, las repeticiones de la transmisión revelan que Figueroa se ubicaba por delante de la línea del balón que lo deja en un claro fuera de juego que no fue marcado.

