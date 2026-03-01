Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Olimpia se queja”: la tajante respuesta de Pablo Lavallén tras la polémica victoria de Marathón en el Clásico

El regreso del entrenador argentino al banquillo de Marathón fue marcado por una nueva polémica ante Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Pablo Lavallén reapareció en el banquillo tras haber sido suspendido por cuatro fechas. Foto: Deportes TVC.
Pablo Lavallén reapareció en el banquillo tras haber sido suspendido por cuatro fechas. Foto: Deportes TVC.

El entrenador de Marathón no se escondió y dio la cara tras el polémico triunfo de su equipo (2-1) sobre Olimpia con un gol de Henry Figueroa en evidente posición adelantada.

Ante eso, en conferencia de prensa Pablo Lavallén fue consultado sobre la jugada y su respuesta sorprendió a todos al asegurar que en esta ocasión el perjudicado fue el rival.

El serio conflicto que sacude a Eduardo Espinel en Olimpia tras la dolorosa caída ante Marathón

ver también

El serio conflicto que sacude a Eduardo Espinel en Olimpia tras la dolorosa caída ante Marathón

El argentino aseguró que el fútbol hondureño pide VAR a gritos y que si Olimpia se queja de lo ocurrido, él les da la razón, pese a que su club sea el beneficiado.

“Lo que dije es que hay que mejorar el fútbol hondureño, el fútbol hondureño pide VAR a gritos. Hoy el perjudicado fue Olimpia. Si el entrenador y la gente de Olimpia viene y se queja, tiene toda la razón del mundo. Yo no me pongo del lado de que ahora me tocó a mí”, comenzó diciendo Lavallén.

Jesús Casas rompe el silencio: la verdadera razón por la que rechazó dirigir a Honduras tras llegada de José Francisco Molina

ver también

Jesús Casas rompe el silencio: la verdadera razón por la que rechazó dirigir a Honduras tras llegada de José Francisco Molina

“Esto hay que arreglarlo, hay que exigirle que nos den una mejores herramientas para que nos podamos defender, los árbitros están en el ojo de la tormenta siempre. Esto es por el fútbol hondureño. Lo que pasó hoy, no puede pasar más. Estamos en 2026 y si Olimpia se queja, tiene toda la razón del mundo. Traigan el VAR, cuiden a los árbitros”, insistió Lavallén.

Cabe señalar que, esta fue la primera reaparición de Pablo Lavallén tras cuatro juegos de suspensión tras salir expulsado en el clásico ante Real España y realizar airadas denuncias en contra de los árbitros.

Publicidad

La jugada de la polémica

Todo ocurrió al minuto 74 cuando Carlos Pérez recibió el balón por la banda derecha y centró para que Henry Figueroa cerrara la pinza casi con el arco vacío.

Posteriormente, las repeticiones de la transmisión revelan que Figueroa se ubicaba por delante de la línea del balón que lo deja en un claro fuera de juego que no fue marcado.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Eduardo Espinel guardó silencio, desde Olimpia estallan contra el arbitraje: “El mundo avanza”
Honduras

Mientras Eduardo Espinel guardó silencio, desde Olimpia estallan contra el arbitraje: “El mundo avanza”

Marathón vs. Olimpia: a qué hora y cómo ver hoy el Clásico
Honduras

Marathón vs. Olimpia: a qué hora y cómo ver hoy el Clásico

Ya es oficial: Marathón recibe la notificación que tanto estaba esperando y que Olimpia no quería ver
Honduras

Ya es oficial: Marathón recibe la notificación que tanto estaba esperando y que Olimpia no quería ver

El futbol de Guatemala envuelto en un escándalo por una denuncia de insultos racistas
Guatemala

El futbol de Guatemala envuelto en un escándalo por una denuncia de insultos racistas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo