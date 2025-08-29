Golpe para Alajuelense: Unafut confirma la noticia que podría costarle el clásico a Machillo Ramírez

Este sábado 30 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), el Estadio Ricardo Saprissa será escenario de una nueva edición del clásico costarricense entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

El equipo de Vladimir Quesada, aunque llega con el golpe reciente de la eliminación en la Copa Centroamericana (tras empatar 0-0 con Motagua y quedar fuera de la fase de grupos), se encuentra mejor posicionado en el campeonato nacional, con 10 puntos en 5 partidos, ocupando la segunda posición del Torneo Apertura.

Mientras tanto, La Liga ha cosechado 7 puntos en 4 partidos, con su duelo ante Cartaginés aún pendiente, pero aterriza en La Cueva con el impulso de haber logrado la clasificación a los cuartos de final en el torneo regional.

La sentencia de Unafut que golpea a La Liga

Este viernes, a tan solo horas del esperado enfrentamiento, la Unafut publicó una noticia que, al menos desde lo estadístico, podría darle una ligera ventaja al Deportivo Saprissa de cara al clásico.

En su sitio web oficial, el ente que organiza el campeonato costarricense compartió un dato que llama la atención sobre el clásico cuando Óscar “Machillo” Ramírez está al mando de Alajuelense: los morados no pierden un clásico en Tibás con Ramírez en el banquillo contrario desde el Invierno 2014, cuando el conjunto rojinegro cayó 0-2, con goles de Jonathan McDonald y Pablo Gabas.

Machillo Ramírez no triunfa en Tibás desde hace más de una década (LDA).

Pero lo que es aún más preocupante para Alajuelense es el récord de Vladimir Quesada en el La Cueva. Según Unafut, “Vladimir Quesada mantiene un registro impecable en el estadio Ricardo Saprissa, tras siete clásicos dirigidos en casa aún no conoce la derrota.”

Más allá de los números, este clásico será la primera vez que Vladimir Quesada y Óscar “Machillo” Ramírez se enfrenten como entrenadores, tras haber sido compañeros de equipo en el pasado y mantener una excelente relación personal.