Mariano Torres vs Marcel Hernández: Óscar Duarte dio su versión del tenso cruce y dejó un mensaje que Saprissa no vio venir

En un nuevo clásico ante el Club Sport Herediano, el Deportivo Saprissa estrenó su uniforme alternativo inspirado en Batman y homenajeó a Mariano Torres por convertirse en el jugador extranjero con más partidos en la historia del fútbol costarricense.

Pero si el capitán tibaseño fue el “hombre murciélago” en la noche de La Cueva, a Marcel Hernández le tocó hacer el papel del Joker: el cubano volvió a arruinar la fiesta morada. Tras un golazo de tiro libre de Mariano, empató el partido e impidió que Saprissa durmiera en la cima del Apertura 2025.

Mariano Torres vs Marcel Hernández

Los goleadores del encuentro no solo fueron antagonistas sobre el césped, donde protagonizaron un tenso cruce, sino que también continuaron su enfrentamiento en la zona mixta.

Apenas terminó el partido, Mariano Torres disparó sin filtros contra Marcel Hernández: “Estos partidos siempre se dan calientes. Pasan dentro de la cancha. A mí no me gusta ensuciar a nadie ni salir a decir nada a los micrófonos como le gusta a Marcel. Después, cuando se tiene que presentar, no se presenta.”

Minutos después, el periodista Christian Sandoval publicó un video donde ambos aparecen discutiendo cara a cara en la zona de camerinos. “La bronca Marcel–Mariano no quedó solo en la cancha, se trasladó al camerino. Palabras van y vienen, y hubo que intervenir para evitar algo más”, aseguró.

Óscar Duarte cuenta su versión de los hechos

El zaguero morado Óscar Duarte, testigo directo del cruce, fue consultado por esta situación y terminó dejando un mensaje que Saprissa no esperaba, ya que le restó importancia a lo sucedido.

Es que, según Duarte, no hubo tal explosión entre Marcel y Mariano: “Son calenturas del partido, son dos personas adultas. Yo creo que estaban hablando bien, obviamente cada uno decía a su manera, pero más allá de eso creo que terminó ahí la discusión. Fue algo normal, me acerqué y estaban hablando.”

De una u otra forma, lo que queda claro es que la relación entre los referentes de Saprissa y Herediano está cada vez más tensa. Y hay antecedentes: en el 2022, Marcel Hernández denunció a Mariano Torres ante el Tribunal Disciplinario por presuntos insultos relacionados con su nacionalidad. Sin embargo, la queja no prosperó al no presentarse pruebas concluyentes.