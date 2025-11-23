Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Sporting por 2-0 con los goles de Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros. Con estos tres puntos, logró asegurar el primer puesto al menos hasta la última jornada, ya que le sacó cuatro puntos de ventaja a Saprissa.

Después de esta victoria contundente, Alajuelense dio a conocer, a través de sus canales oficiales, una de las noticias más importantes para el equipo y para Machillo Ramírez, quien encabeza este grupo que podría finalizar el año con dos títulos más.

Alajuelense hace oficial la renovación de Celso Borges hasta 2026

En la previa de la final de la Copa Centroamericana, la institución rojinegra acaba de hacer oficial la renovación de Celso Borges. “Nuestro capitán renovó hasta diciembre del 2026“, comunicó la Liga sobre la extensión del contrato del capitán rojinegro.

De esta manera, Alajuelense suma una importante novedad para afrontar la etapa final del año. Con esta renovación hasta 2026, Celso Borges superará los cuatro años en la institución desde su llegada en septiembre de 2021.

No sólo es fundamental para este final de año, sino que también lo es para el próximo debido a que el vínculo anterior de Celso Borges con la Liga finalizaba en diciembre de este 2025. Machillo Ramírez se asegura un refuerzo para el 2026.

Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga, detalló que llegaron a un acuerdo fácilmente: “La realidad es que fue sencilla la conversación, Celso es muy maduro, hemos construido una buena relación y no hubo ningún problema”.