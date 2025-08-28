Vladimir Quesada mete a Machillo Ramírez en un Top 10 que sorprende a Saprissa y Alajuelense

Este sábado 30 de agosto, el Estadio Ricardo Saprissa será testigo de una nueva edición del clásico nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, un duelo que ya de por sí paraliza al país pero que esta vez tendrá un detalle adicional.

Es que será la primera vez que Vladimir Quesada se enfrente desde el banquillo a Óscar “Machillo” Ramírez, el entrenador más ganador en la historia de la institución rojinegra.

Vladimir Quesada se rinde a los pies de Machillo Ramírez

Aunque nunca habían coincidido en los banquillos, Quesada (59 años) y Ramírez (60) son contemporáneos y han compartido vestuario tanto en la Selección de Costa Rica como en Saprissa, recuerdos que el actual técnico morado aún guarda con gran cariño.

“Óscar es una persona a la cual respeto enormemente, esto es algo lindo que depara la vida. Todos los que fuimos compañeros lo tenemos en una gran estima”, expresó Quesada en la conferencia de prensa previa al clásico.

Un Top 10 que nadie esperaba

El entrenador tibaseño fue más allá y lanzó un elogio que sorprendió a morados y manudos por igual: aseguró que el DT de su acérrimo rival figura entre las mejores personas que ha conocido.

“Es una de las 10 mejores personas que he conocido en mi vida. Es sumamente inteligente, ya desde que jugábamos mostraba sus dotes de técnico, nos ayudaba individualmente y colectivamente”, afirmó Quesada.

Machillo Ramírez fue cubierto en elogios por su rival (LDA).

“Un gran jugador, uno de los mejores técnicos a nivel nacional, lo dicen sus títulos“, continuó con sus alabanzas el técnico tibaseño. “Es todo un placer y un honor enfrentarlo, igual le puedo decir que no le deseo éxitos”, sentenció con una sonrisa.

A pesar de su esperado reencuentro con Machillo Ramírez, Vladimir Quesada desea que su equipo logre sacar la tarea y derrotar a Alajuelense para levantarse de la dolorosa eliminación en la Copa Centroamericana.