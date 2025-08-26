Vladimir Quesada contó todo: el DT de Saprissa reveló lo que sucedió en el camerino tras la eliminación por Copa Centroamericana

El Deportivo Saprissa volvió a tropezar a nivel internacional. El equipo tibaseño empató frente al Motagua de Honduras y, con ese resultado, quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, un fracaso que se suma a la presión que vive la institución en un 2025 lleno de dudas deportivas y financieras.

El cuadro morado terminó en la tercera posición de su grupo, por detrás de Motagua y del Club Sport Cartaginés. De esta manera, se despidió del torneo junto al CAI de Panamá y el Verdes de Belice, quedando sin posibilidades de pelear por el título regional y aumentando la sequía de alegrías fuera de Costa Rica.

Al finalizar el encuentro, el técnico Vladimir Quesada se mostró autocrítico y reconoció las falencias de su equipo. Lo llamativo fue que habló de lo que sucedió dentro del vestuario entre sus futbolistas, luego de haber quedado afuera.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre lo que sucedió en el camerino de Saprissa?

El DT de Saprissa declaró: “En el camerino cada uno ha sido autocrítico. Hemos intentado de todas las formas vulnerar la portería de Motagua, creo que nos faltaron ideas”.

Saprissa no pudo contra Motagua y se quedó afuera.

El estratega también aceptó la deuda que mantiene el club a nivel regional: “Estamos en deuda, tenemos una larga sequía en cuanto a títulos a nivel de Centroamérica. Quiero felicitar a mis jugadores porque todos dieron lo mejor de sí, ninguno bajó los brazos y, por lo menos, de eso debemos estar contentos. No estamos satisfechos por quedar eliminados de Copa Centroamericana”.

Así, Saprissa sufre un doble castigo: quedó eliminado en la cancha y perdió un ingreso vital en lo administrativo. La eliminación no solo expone la falta de competitividad internacional, sino que también aumenta la presión sobre un club que debe reaccionar cuanto antes para no dejar que la crisis se profundice.