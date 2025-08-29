Mientras Barcelona ofreció menos de 1 millón de dólares por Santiago Van der Putten, esta es la cifra que Alajuelense pide para dejarlo ir a Europa

Este viernes, se dio a conocer una de las noticias que más impacto generó entre los fanáticos del fútbol costarricense en el último tiempo: el FC Barcelona puso sus ojos en uno de los grandes talentos de la Liga Deportiva Alajuelense, un futbolista que ya tiene experiencia defendiendo el uniforme de la Selección de Costa Rica.

Se trata de Santiago Van der Putten, defensa central de 21 años que está en el punto justo de maduración para dar el salto al fútbol europeo, y qué mejor manera de hacerlo que firmando con el Barcelona B, donde se potenciaría en una de las canteras más poderosas del fútbol mundial.

Barcelona no convence a Alajuelense

Sin embargo, existe una traba que podría complicar la operación. La primera oferta del club azulgrana no cumplió con las expectativas económicas de la institución rojinegra, lo que ha dejado la propuesta estancada por el momento.

Según la información del medio El Mundo CR, la oferta que llegó desde Barcelona por el joven defensor con raíces neerlandesas, quien todavía tiene contrato con Alajuelense hasta junio de 2027, no alcanza el millón de dólares, una cifra que el club tico considera muy por debajo del valor real del jugador.

En la Liga Deportiva Alajuelense tienen claro que no están obligados a vender al primer precio que les pongan, sobre todo en un mercado donde han logrado consolidar ventas cercanas a los 10 millones de dólares en los últimos cinco años.

¿Cuál es el precio justo de Santiago Van der Putten?

Pero, ¿cuál sería el precio justo por la ficha de Santiago Van der Putten? Según un informe del prestigioso Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), con sede en Suiza, el futbolista tiene un valor mucho más alto que el que ofrecen desde Barcelona.

Al día de hoy, el CIES estima que el precio justo por los servicios del joven defensa debería estar entre 2,2 millones y 2,5 millones de euros. Con contrato vigente y un club que no tiene apuros económicos, el futuro de Van der Putten dependerá de que Barcelona, o cualquier otro club interesado, decida elevar su oferta a la cifra que Alajuelense considera adecuada.

El valor de Van der Putten según el CIES.

Una posible venta histórica

Si se concretara una venta dentro de ese rango, Santiago Van der Putten entraría directamente al podio de las transferencias más altas en la historia de Alajuelense.

Por el momento, el primer lugar lo sigue ocupando Froylán Ledezma, cuyo traspaso al Ajax se concretó por 4 millones de euros en su momento, seguido por la venta de Jeyland Mitchell al Feyenoord Rotterdam, que alcanzó los 2,5 millones de euros.