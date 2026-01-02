Ataque con explosivos: indignación en Alajuelense por el delito que atenta contra su mayor referente

En el Parque Eloy Alfaro, situado en el corazón de Alajuela y conocido por los locales como Parque Palmares, se erige una estatua dedicada al máximo ídolo de la Liga Deportiva Alajuelense: Alejandro Morera Soto.

La leyenda de la década de 1930, que brilló en el Barcelona y cuyo corazón descansa bajo las graderías del estadio que lleva su nombre, volvió a ser noticia este viernes 2 de enero por un hecho que generó profundo repudio en el ambiente manudo.

La estatua al máximo ídolo de los manudos (Foto: Teletica).

Un ataque en la madrugada

En los albores del nuevo año, el monumento al “Mago del Balón” apareció dañado tras un ataque con explosivos. Así lo confirmó a Teletica José Bastos, del área de planes y operaciones de la Policía Municipal de Alajuela, quien explicó que durante la madrugada del 1.º de enero, a través de las cámaras de vigilancia, se observó a tres sujetos detonando pólvora en el sitio.

“Cuando llegan los oficiales, logran ubicar a las tres personas que informa monitoreo: dos menores de edad y un adulto de apellidos Chinchilla Villalobos, el cual colocó una bombeta en el pie derecho de la estatua, donde sostiene un balón de fútbol, explotando y dañando el monumento”, detalló Bastos.

La estatua se resquebrajó debido al acto de vandalismo (Teletica).

Según informó el funcionario, las tres personas fueron detenidas y trasladadas a celdas de la Policía Municipal, mientras se solicitaban directrices a la Fiscalía. El adulto fue presentado ante las autoridades judiciales a las 11 a. m. del día siguiente, mientras que los dos menores acudieron acompañados por sus padres.

Bastos subrayó que la rápida intervención policial evitó daños mayores tanto al monumento como al parque. “Estos actos de violencia no hay que permitirlos. Se decomisó pólvora ilegal, tipo bombeta y cuarto de dinamita”, señaló.

(Teletica).

Indignación en Alajuela

La noticia no tardó en generar indignación entre los aficionados rojinegros. En redes sociales comenzaron a circular mensajes de repudio y propuestas para reparar el daño al monumento.

“Debería la Municipalidad de Alajuela valorar el costo de la reparación y crear una forma de donaciones para la restauración y la seguridad”, escribió Jorge Ortega a través de Facebook, reflejando el sentir de una porción considerable de la hinchada del flamante campeón nacional.