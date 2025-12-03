Alajuelense celebra por partida doble: la fortuna que ganó con el tricampeonato de la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense vive horas de celebración y alivio tras conquistar, por tercera vez consecutiva, la Copa Centroamericana de Concacaf. El tricampeonato llegó después de una dramática definición en Guatemala, donde la Liga venció 4-3 en penales al Xelajú, con Bayron Mora convertido en héroe absoluto al detener dos cobros desde los once pasos.

La serie había quedado abierta desde el 1-1 en el Morera Soto, y el duelo de vuelta terminó con el mismo marcador, obligando a resolverlo desde el punto penal. Allí, la serenidad de los manudos y la brillante actuación del joven guardameta marcaron la diferencia para escribir un nuevo capítulo histórico en la institución rojinegra.

Pero la gloria deportiva no llegó sola. El tricampeonato también representa un enorme impulso económico para Alajuelense, que se asegura una de las bolsas más grandes del fútbol centroamericano.

¿Cuánto recibirá Alajuelense por el tricampeonato?

Por la obtención del título, el club recibirá 200 mil dólares, que se suman a los 400 mil acumulados durante el torneo, para un total de 600 mil dólares únicamente por la Copa Centroamericana.

Sin embargo, el verdadero premio está en la clasificación directa a la Concachampions 2026, que garantiza un ingreso adicional de 1.5 millones de dólares debido a que clasificó directamente a los octavos de final.

En total, la Liga se asegura 2.1 millones de dólares, una cifra que llega justo en un cierre de año exigente y que fortalecerá las finanzas del club de cara al 2026.

Mientras la afición rojinegra celebra su reinado regional, el club también celebra en las oficinas: el tricampeonato no solo reafirma su dominio futbolístico, sino que deja una recompensa económica que pocos equipos en la región pueden presumir.