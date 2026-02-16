Preocupación en Alajuelense: Machillo Ramírez podría sufrir una baja de peso para el clásico ante Saprissa

El fútbol costarricense se prepara para vivir una nueva edición del Clásico Nacional este sábado, cuando Liga Deportiva Alajuelense reciba al Deportivo Saprissa en un duelo que siempre paraliza al país. Más allá de la tabla y del momento de cada equipo, este tipo de enfrentamientos se juegan con un condimento especial. Sin embargo, en el campamento rojinegro la semana no arranca con tranquilidad, sino con una mezcla de urgencia deportiva y preocupación por el estado físico de varias piezas clave.

El equipo dirigido por Óscar Ramírez llega obligado a reaccionar tras un tramo irregular en el Clausura 2026. La necesidad de sumar es evidente y el clásico aparece como una oportunidad para cambiar la narrativa reciente. No obstante, el cuerpo técnico trabaja contrarreloj para recuperar a tres futbolistas que han venido arrastrando molestias: Fernando Piñar, Ronald Matarrita y Anthony Hernández. Los tres nombres son importantes dentro de la estructura del plantel, tanto por experiencia como por variantes tácticas.

Una nueva posible baja en Alajuelense

Sin embargo, cuando parecía que la principal tarea era recuperar a esos jugadores, surgió una noticia que encendió otra luz amarilla. En el partido anterior frente a Sporting, Jeison Lucumí terminó retirándose del terreno de juego con visibles molestias y rengueando, una imagen que no pasó desapercibida para la afición.

Según informaron en Teléfono Rojo, el panorama no es alentador. La información señala que es complicado que el atacante pueda entrenar con normalidad este martes, lo que lo coloca como duda seria para el clásico ante Saprissa. Perder a un futbolista de esas características en la antesala de un duelo de alta intensidad representaría un golpe sensible para la planificación del Machillo.

Jeison Lucumí es duda para el Clásico Nacional.

Así, la semana previa al choque más esperado del torneo se vive con tensión en Alajuelense. La recuperación de Piñar, Matarrita y Hernández es prioridad, pero la posible baja de Jeison Lucumí añade un factor de incertidumbre que inquieta al cuerpo técnico y a la afición.

En partidos de este calibre no solo se juega el orgullo, también el rumbo del campeonato, y llegar con bajas importantes puede marcar diferencias determinantes sobre el césped del Morera Soto.