Roberto Artavia sorprendió a Saprissa con lo que dijo sobre los filazos del padre de Rachid Chirino: “Inevitables”

El martes pasado, Carlos Chirino generó un enorme revuelo mediático en Deportivo Saprissa con la incendiaria defensa que hizo de su hijo, Rachid, luego de que se convirtiera en uno de los futbolistas más cuestionados del equipo en este arranque del Torneo Clausura 2026.

“La Cueva” no le perdonó su expulsión ante AD San Carlos y lo chifló, desatando la furia de Carlos. El problema con su desahogo fueron las formas: atizó contra los referentes con los que el extremo de 25 años comparte vestuario y, peor aún, tildó de irrespetuosa a la afición.

Sobre el tema opinaron algunos pesos pesados del equipo, como Mariano Torres o Ariel Rodríguez. Y en vísperas del partido contra Liberia por la séptima jornada le llegó el turno a Roberto Artavia, presidente de Saprissa, quien abordó de forma tajante la situación.

¿Qué dijo el presidente de Saprissa sobre la polémica con Chirino?

En diálogo con Radio Columbia, Artavia habló con franqueza sobre el caso Rachid Chirino: “Te voy a ser muy franco. Los veo inevitables (a estos temas polémicos) porque tarde o temprano a alguien se le sale la pasión, se le salen las emociones, y va a meter la pata”.

“A mí ya me han criticado en este mes por un par de cosas que he dicho y no son del agrado de todo el mundo. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo de esto: lo que te contestaría es que los temas del camerino se deben resolver en el camerino. Haríamos muy mal de la dirigencia si tratáramos de imponer una visión ahí“, concluyó el jerarca, desactivando el tema por completo.

De cara al cruce con Liberia, el entrenador Hernán Medford tomó una contundente decisión: dejó fuera de la nómina a Chirino. Veremos si tiene la chance de empezar a redimirse el próximo sábado, en el Clásico Nacional contra Alajuelense, que albergará el Estadio Ricardo Saprissa.

