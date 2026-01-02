“Está interesado”: Alajuelense comenzó a negociar con un delantero de selección que es figura en Europa

La Liga Deportiva Alajuelense no pierde tiempo en el mercado y, tras conquistar el título nacional, ya comenzó a mover fichas pensando en reforzar su ataque para el 2026. Con salidas importantes confirmadas y otras en proceso, en el club rojinegro saben que deben ir por un nombre de peso para mantener la competitividad.

Salidas que obligan a moverse

El campeón nacional tomó decisiones fuertes apenas terminado el Apertura 2025. Diego Campos quedó fuera de la institución luego de que no se le renovara el contrato, mientras que Alberto Toril también tiene su salida encaminada, con ambas partes trabajando en la rescisión de su vínculo.

Estas bajas dejaron un vacío claro en el frente ofensivo, por lo que la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez comenzaron a analizar alternativas para reforzar el ataque con un futbolista probado.

¿Cuál es el delantero que está en Europa que quiere Alajuelense?

En medio de ese escenario, el periodistaMaynor Solano reveló una información que sacudió el mercado: Alajuelense está interesado en Anthony Contreras.

El delantero costarricense, actual jugador del Riga FC de Letonia, es seguido de cerca por el campeón nacional. Según la información, ya existió un primer acercamiento y tanto el futbolista como su entorno están analizando el interés del club rojinegro.

Contreras no es un nombre más. Se trata de un atacante con recorrido internacional, regularidad en Europa y presencia constante en la Selección de Costa Rica, lo que lo convierte en un perfil ideal para asumir un rol protagónico en un equipo que apunta a pelearlo todo.

Una negociación que recién comienza

Por ahora, desde Alajuelense manejan el tema con cautela. El interés está confirmado, pero aún no hay una negociación avanzada ni una oferta formal sobre la mesa. En la Liga saben que no será una operación sencilla, tanto por el contrato del jugador en Europa como por el costo que implicaría su fichaje.

Sin embargo, el simple hecho de que el nombre de Anthony Contreras ya esté en conversaciones marca una línea clara: Alajuelense busca un delantero de selección y con presente europeo para liderar su ataque en el próximo torneo.