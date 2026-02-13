“No está seguro”: se filtra la noticia que podría dejar a Machillo Ramírez fuera de Alajuelense

Óscar Ramírez finaliza su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense en junio de este 2026. En los pasillos del conjunto manudo ya comienza a hablarse de lo que será su renovación, aunque al día de hoy no está para nada confirmada su continuidad.

La intención de Alajuelense ya se conoce: desde la directiva rojinegra quieren extender el vínculo con el entrenador y que continúe siendo el DT más allá del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, hay dudas que surgen desde el lado del Machillo.

ver también Llegó a Alajuelense como figura, pero Machillo Ramírez lo borró y ahora recibe el mensaje más duro: “Fue una gran mentira”

Machillo Ramírez no tiene asegurado renovar su contrato con Alajuelense

Según la información que aportó el periodista Anthony Porras en Radio Columbia, Machillo Ramírez duda de renovar su contrato: “La Liga quiere que firme. Es Óscar Ramírez el que quiere tranquilidad, paciencia. Todavía no ha tomado la decisión, lo está pensando. Incluso no está seguro de seguir como técnico“.

Hace unas semanas, en el canal de YouTube El Pato y Toño, el propio Machillo había dejado entrever que estar al frente de Alajuelense se le hacía pesado: “Puede ser en cualquier momento que no. Es una vida difícil. Me ha costado recuperarme y volver a entrar al rol y hay momentos en los que ya se me hace pesado. La mente sigue diciendo que uno es chiquillo y el que le dice que uno es viejo es el cuerpo“.

Los entrenadores que podrían reemplazar a Machillo Ramírez en Alajuelense

Con esta información, el DT de Alajuelense podría terminar su tercer ciclo al mando del banco de suplentes. En la Liga ya se han pronunciado sobre las intenciones de renovar. No obstante, tienen entrenadores en mente que podrían sucederlo.

Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga, reveló en Teletica: “Hay trabajo, hay muy buenos perfiles, está Wardy Alfaro, Junior Díaz, Bryan Ruiz, hay perfiles de mucho futuro, proyección y el sueño de ser directores técnicos“.

Publicidad