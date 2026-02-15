Hernán Medford se ilusiona: Saprissa recibe la noticia que lo puede acercar en la lucha por la 41

El Deportivo Saprissa acumula tres victorias consecutivas de la mano de Hernán Medford. Dos se dieron por el Torneo de Copa ante Carmelita y la otra fue ante San Carlos en su regreso a La Cueva por el campeonato nacional.

El Pelícano arrastra puntaje perfecto desde que asumió en el lugar que dejó vacante Vladimir Quesada por decisión de la directiva. Sin embargo, este domingo se le viene una gran prueba de fuego contra un rival muy duro como lo es Liberia.

Por si fuera poco, Saprissa debe ir al Estadio Edgardo Baltodano para intentar estirar el camino ideal de Hernán Medford. No obstante, el entrenador morado tiene una noticia para festejar que está vinculado al partido que tendrá ante los liberianos.

ver también “Lo ofrecí a Europa”: Saprissa recibe la noticia que puede marcar el futuro de Bancy Hernández

Liberia no puede ganarle a Saprissa desde el 2009

El equipo tibaseño acumula un invicto importante contra el conjunto aurinegro. Ya pasaron casi 17 años desde la última vez que Liberia pudo derrotar a Saprissa. Precisamente en octubre de 2009, los coyotes se quedaron con el triunfo por 1-0.

Con esta larga racha, Hernán Medford intentará ganar para acercarse a los puestos de clasificación y pensando también en la 41. De obtener la victoria en calidad de visitante, Saprissa llegará a los 12 puntos e igualará la línea de San Carlos, hoy tercero en la tabla.

La Liga Deportiva Alajuelense también suma nueve puntos hasta el momento, pero tiene una mejor diferencia de gol y se ubica en el cuarto puesto. Hoy estaría dejando fuera a la S por haber recibido menos goles en contra. Por eso, el equipo morado debe ganar para seguir cerca de la fase final.

Publicidad