Rolando Fonseca dice lo que nadie en Alajuelense se anima a reconocer de Joel Campbell y Machillo Ramírez toma nota

La Liga Deportiva Alajuelense viene de quedar eliminada en el Torneo de Copa y eso, aunque parezca mentira, tuvo un impacto al interior del actual campeón de Costa Rica y tricampeón de la Copa Centroamericana.

La derrota contra Liberia dejó en evidencia algunas falencias del equipo del Machillo Ramírez y también a Joel Campbell, uno de los nombres de mayor peso de la planilla manuda que lleva tiempo sin brillar.

ver también Llegó a Alajuelense como figura, pero Machillo Ramírez lo borró y ahora recibe el mensaje más duro: “Fue una gran mentira”

Las críticas hacia el mundialista no se hicieron esperar pero ahora, quien le pegó con dureza fue Rolando Fonseca al decir lo que pocos puertas adentro de la Liga se animan a reconocer sobre el atacante. Justo cuando su futuro está en manos del Macho.

Rolando Fonseca, lapidario con Joel Campbell: no pasa inadvertido para el Machillo Ramírez

En diálogo con el periodista Juan Pablo Alfaro, con quien comparte programa en Youtube, Fonseca no dudó a la hora de definir el presente de Joel Campbell.

“Para usted, ¿Joel es un futbolista que ofrece en cancha menos talento del que realmente tiene?, le preguntó Alfaro. “Hoy sí, Joel es el 10, pero el de 10 minutos, ya Joel no te parte más de eso”, respondió Fonseca.

ver también “Ya está muy avanzado”: desde Alajuelense anuncian el regreso de una figura que ilusiona a Machillo Ramírez en el Clausura 2026

“Y yo entiendo la parte de Joel –continuó Rolo–. La ilusión de Joel ya no es la misma, yo lo decía en aquel momento en el seleccionado: no lo veía sonreír. Y es cierto, Joel dejó de disfrutar lo que era”. Rolando Fonseca sobre Joel Campbell.

Publicidad

Publicidad

Joel Campbell, el exitoso suplente del Machillo Ramírez

“Ahora viene la parte humana: Joel ha sido un chico que empezó desde muy corta edad y ha tenido muchísimo éxito. Y hoy lleva cuatro o cinco torneos en Alajuela y tiene títulos, pero sin su participación”, agregó Fonseca.

“Ha tenido éxito en banca porque ha ganado trofeos, pero no por su protagonismo. Pasó de ser aquel fichaje bomba que trajeron a la liga a tener un papel secundario”, concluyó Fonseca con una sentencia que si alguien ya la sabía, era el Macho.