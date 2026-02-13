La Selección de Costa Rica está a punto de confirmar al nuevo entrenador que se hará cargo del equipo mayor. Después de la salida de Miguel Herrera a finales del 2025, la Federación Costarricense de Fútbol tuvo una reunión en la que definieron a los candidatos.

Rónald González, como director de selecciones nacionales, tuvo una lista de 23 técnicos iniciales. Él hizo una recomendación de seis nombres, de los cuales terminaron quedando tres al final.

“El comité ejecutivo y mi persona comenzamos a trabajar para poder escoger uno de esos. Hemos priorizado que sea un técnico que haya trabajado en procesos de selección, que conozca las ventanas FIFA, que tenga experiencias en las eliminatorias especialmente. Hemos hecho el filtro y hemos escogido a las personas que cumplen esas características“, dijo González.

Además, el director de selecciones afirmó que a partir de ahora, después de definir a los tres candidatos, iniciarán las negociaciones: “Hay tres que van a ser, desde este momento, contactados para entablar las conversaciones“.

Con esta novedad ya confirmada por Rónald González, la Sele tendrá a su nuevo entrenador en el corto plazo. La Fedefútbol lo quiere definir cuanto antes para poder aprovechar la fecha FIFA del mes de marzo. Además, el que llegue tendrá un amistoso ante Inglaterra en junio.

Los tres candidatos para dirigir a la Selección de Costa Rica

Según la información de Kevin Jiménez, los tres candidatos a tomar el cargo son los siguientes: Patrick Kluivert, entrenador neerlandés que está sin trabajo tras su experiencia por Indonesia y supo ser interino en Curazao; Alexandre Guimaraes, la opción más fuerte; y Roberto Moreno, DT español que fue despedido del Sochi de Rusia por abusar de la inteligencia artificial a la hora de armar el equipo.

