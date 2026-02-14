Daniel González recibe una advertencia de José Giacone tras marcar en el debut con Herediano: “Tiene que…”

Este sábado 14 de febrero, Daniel González tuvo su estreno absoluto en el campeonato nacional con el Club Sport Herediano. El juvenil de 18 años fue de titular por decisión de José Giacone y anotó el único gol en la victoria por 1-0 contra Cartaginés.

El mediocampista proveniente de las ligas menores de Herediano se ganó la confianza del entrenador. Por este motivo, fue de la partida en un partido muy importante en la pelea por el liderazgo de la tabla de posiciones. El de San José madrugó a los de Cartago y anotó antes del minuto de juego.

José Giacone le hace un pedido especial a Daniel González

Sobre su actuación, a José Giacone le preguntaron cómo veía al futbolista de Herediano y se mostró con cierta prudencia. Por eso, le mandó una advertencia: “Es un jugador que tiene mucho futuro, tiene que seguir por el camino del trabajo y la humildad, tiene grandes condiciones“.

El DT de Herediano propone que continúe en este camino de esfuerzo, a pesar de que con apenas 18 años ya tuvo su debut y marcó contra uno de los líderes del campeonato nacional.

Uno de los puntos positivos de Daniel González es que le aportó una buena suma de minutos U21 al conjunto florense, una regla que le provocó varios dolores de cabeza a los rojiamarillos en el final del Apertura 2025.

En total en su debut por el campeonato nacional, González disputó 50 minutos. Hasta el momento, según informó la cuenta de Mariangel Villalobos, Heredia acumula 324 minutos de U21. Le restan por sumar 876 para alcanzar el mínimo requerido.

