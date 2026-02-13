Rely Maradiaga vuelve a liquidar a Olimpia y sentencia los dos que deben irse: “Necesitan invertir”

Olimpia se ha llevado varios palos luego de la eliminación que sufrió ante el América en la Concachampions 2026. El León pudo haber hecho más en la vuelta, pero un apagado 0-0 los terminó de sentenciar tras perder la ida 1-2.

Desde Honduras han criticado a varios jugadores por su nivel, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, no estuvieron finos en la eliminatoria.

Si rindieron Jorge Benguché, Edrick Menjívar y Jorge Álvarez, pero no más, ya los demás se llevaron su crítica como la que te contamos a continuación.

Rely Maradiaga los quiere fuera de Olimpia

El comunicador hondureño, Rely Maradiaga, expresa que Olimpia no irá a ningún lado mientras se mantenga con la misma delantera de siempre.

“Para ganar en Honduras necesita el 50% de la actual plantilla, pero para trascender a nivel internacional necesita mercados de pases más movidos”.

Y sentenció: “Necesitan invertir. Deben sacar la chequera, necesita reforzarse y refrescarse, diciéndole gracias a extraordinarios jugadores como Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, que son leyendas, pero su mejor momento ya pasó”.

Con esto, Rely pide a Olimpia que se acabe de una vez por todas la era Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, dos jugadores que le han dado mucho al club en cuanto a títulos.