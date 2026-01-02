Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Jugó en Europa, salió campeón con Alajuelense y ahora su carrera entró en un sorpresivo declive

Pese a que llegó hasta jugar un mundial, este ex Alajuelense está en uno de los peores momentos de su carrera.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Ex Alajuelense vive su peor momento.
Ex Alajuelense vive su peor momento.

El fútbol suele dar vueltas inesperadas y no siempre el camino es lineal. Lo que alguna vez fue una carrera marcada por un Mundial, títulos nacionales y experiencia en Europa, hoy inicia un nuevo capítulo lejos de la Primera División, en una categoría donde el objetivo principal es volver a empezar y pelear por el ascenso.

¿Quién es el ex Alajuelense que vive un mal momento en su carrera?

Se trata de Ian Smith, quien en 2018 irrumpió como una de las grandes promesas del fútbol costarricense. Con apenas 19 años, Óscar Ramírez apostó por él y lo incluyó en la lista para la Copa del Mundo de Rusia, un respaldo enorme para un jugador que comenzaba a llamar la atención dentro y fuera del país.

Ese impulso lo llevó al fútbol europeo, cuando defendió los colores del IFK Norrköping de Suecia, y más adelante a consolidarse en el ámbito local con clubes como Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense, donde logró salir campeón y competir en un entorno de máxima exigencia.

Un cambio fuerte para el 2026

Con el paso del tiempo, la realidad tomó otro rumbo. Para el arranque del 2026, Smith jugará en la Segunda División, tras convertirse en uno de los refuerzos más importantes del Inter San Carlos, equipo que busca dar el salto a la máxima categoría.

Ian Smith jugará en la segunda división de Costa Rica.

Ian Smith jugará en la segunda división de Costa Rica.

La institución sancarleña confirmó su incorporación junto a otros nombres de peso como Wilmer Azofeifa y Juan Luis Pérez, dejando claro que el proyecto apunta a competir fuerte desde el inicio.

Publicidad
Alajuelense complicado: Machillo Ramírez lo quiere, pero su club pide millones y el salario rompería el vestuario

ver también

Alajuelense complicado: Machillo Ramírez lo quiere, pero su club pide millones y el salario rompería el vestuario

A sus 26 años, el lateral encara un reto poco habitual para alguien con Mundial, fútbol europeo y títulos nacionales en su currículum. En Inter San Carlos confían en que esa experiencia sea determinante para liderar al grupo y empujar al equipo hacia el ascenso.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ureña deja Cartago y ya tiene nuevo equipo
Costa Rica

Ureña deja Cartago y ya tiene nuevo equipo

Se confirma una nueva salida en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Se confirma una nueva salida en Alajuelense

Un viejo conocido en Alajuelense da la noticia que Alex López tanto estaba esperando
Honduras

Un viejo conocido en Alajuelense da la noticia que Alex López tanto estaba esperando

Vladimir golpeó a Alajuelense en donde más duele
Deportivo Saprissa

Vladimir golpeó a Alajuelense en donde más duele

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo