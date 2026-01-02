Jugó en Europa, salió campeón con Alajuelense y ahora su carrera entró en un sorpresivo declive

El fútbol suele dar vueltas inesperadas y no siempre el camino es lineal. Lo que alguna vez fue una carrera marcada por un Mundial, títulos nacionales y experiencia en Europa, hoy inicia un nuevo capítulo lejos de la Primera División, en una categoría donde el objetivo principal es volver a empezar y pelear por el ascenso.

¿Quién es el ex Alajuelense que vive un mal momento en su carrera?

Se trata de Ian Smith, quien en 2018 irrumpió como una de las grandes promesas del fútbol costarricense. Con apenas 19 años, Óscar Ramírez apostó por él y lo incluyó en la lista para la Copa del Mundo de Rusia, un respaldo enorme para un jugador que comenzaba a llamar la atención dentro y fuera del país.

Ese impulso lo llevó al fútbol europeo, cuando defendió los colores del IFK Norrköping de Suecia, y más adelante a consolidarse en el ámbito local con clubes como Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense, donde logró salir campeón y competir en un entorno de máxima exigencia.

Un cambio fuerte para el 2026

Con el paso del tiempo, la realidad tomó otro rumbo. Para el arranque del 2026, Smith jugará en la Segunda División, tras convertirse en uno de los refuerzos más importantes del Inter San Carlos, equipo que busca dar el salto a la máxima categoría.

Ian Smith jugará en la segunda división de Costa Rica.

La institución sancarleña confirmó su incorporación junto a otros nombres de peso como Wilmer Azofeifa y Juan Luis Pérez, dejando claro que el proyecto apunta a competir fuerte desde el inicio.

A sus 26 años, el lateral encara un reto poco habitual para alguien con Mundial, fútbol europeo y títulos nacionales en su currículum. En Inter San Carlos confían en que esa experiencia sea determinante para liderar al grupo y empujar al equipo hacia el ascenso.