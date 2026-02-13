Alajuelense vs. Saprissa: a qué hora y dónde ver HOY el clásico femenino

El clásico femenino de Costa Rica vuelve a escena y esta vez llega con todo: Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se cruzan en la fecha 2 del Clausura 2026 con el orgullo en juego y señales fuertes desde el arranque del torneo.
La Liga viene de un triunfo sólido en Moravia, pero también con una baja sensible que obliga a ajustar; Saprissa, en cambio, aterriza en el Morera Soto con la confianza por las nubes después de un debut demoledor, de esos que se sienten como una advertencia para todo el campeonato.
No es un partido más: es Leonas vs. Moradas, historia, rivalidad y ambiente asegurado. Y en un torneo que recién empieza, el clásico ya propone una primera sentencia emocional: quien gane no solo suma tres puntos, también se lleva un golpe de efecto que puede marcar el rumbo en las próximas semanas.
¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Alajuelense vs. Saprissa?
- Día: viernes 13 de febrero de 2026
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Alejandro Morera Soto
- TV: FUTV
Entrada gratuita para el clásico femenino
El partido entre Alajuelense y Saprissa se jugará con entrada gratuita, un condimento especial para que el Morera Soto tenga tribunas cargadas y el clásico se viva con clima de evento grande.
Cómo llegan las Leonas
- Debut con victoria 0-2 ante Moravia (goles de Alexandra Pinell y Kenia Rangel).
- Regresos destacados: Lixy Rodríguez y Natalia Mills.
- Baja sensible: Katherine Arroyo, lesionada (fuera por un largo período).
Cómo llegan las Moradas
- Estreno con goleada 12-0 a Chorotega, con múltiples figuras en el marcador: Katherine Alvarado (triplete), Yerling Ovares (triplete), Priscilla Rodríguez (doblete), Carolina Venegas (doblete), además de Rihanna Solano y Samantha Pitty.
- Altas para el torneo: Catalina Estrada, Daniela Cruz, Yomira Pinzón y Jimena González.