Es oficial: Alajuelense confirma el bombazo que transforma los planes de Machillo Ramírez en pleno Apertura 2025

Este martes, Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial lo que ya se venía comentando en los pasillos del club rojinegro: la salida de Aarón Suárez al fútbol europeo.

En la recta final del mercado de fichajes, los manudos confirmaron el traspaso del mediocampista ofensivo de 23 años al Igdir KF, equipo de la segunda división de Turquía. La transferencia le dejará a la Liga una suma cercana a los 500 mil dólares, según la información del periodista Kevin Jiménez.

“De parte de todo el staff de LDA, le agradecemos a Aarón Suárez por su entrega y sacrificio con la rojinegra durante estos años en la institución. El futbolista fue transferido al Iğdır FK de Turquía. ¡Te deseamos lo mejor en la continuidad de tu carrera profesional Aarón!”, escribió el club en redes sociales para despedirlo.

Una salida que complica a Machillo Ramírez

Días atrás, cuando ya corrían los rumores sobre la partida de Aarón Suárez, el entrenador Óscar “Machillo” Ramírez fue sincero y admitió que la noticia lo tomó por sorpresa.

“Se vino de imprevisto. Primera vez que lidio con que haya interés y de un momento a otro… Aarón venía haciendo un muy buen trabajo y se venía adentrando bien en la idea. Yo como director no es fácil, pero uno tiene que pensar en tema de la economía, en el muchacho”, reconoció el histórico DT.

La salida de Suárez complica al Machillo (LDA).

Aunque Suárez era uno de los jugadores más criticados por el liguismo debido a su bajo rendimiento en las últimas temporadas, lo cierto es que era una pieza confiable para Ramírez. Su presencia en el mediocampo le daba opciones de armado al DT, que ahora se ve obligado a reajustar sus planes sobre la marcha en pleno Apertura 2025.

¿Quién toma la 10 rojinegra?

Ahora, la gran incógnita pasa por definir quién será el nuevo encargado de ocupar el lugar de Aarón Suárez. Entre los candidatos naturales aparecen Creichel Pérez, Joel Campbell y Diego Campos, jugadores con características distintas, pero con la capacidad de asumir el rol de enlace entre el medio campo y los delanteros.

