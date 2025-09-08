“Al extranjero”: Alexis Gamboa sacude a Alajuelense con un anuncio sobre su futuro desde la concentración de La Sele

A pesar de las críticas que recibe de parte de un sector de la afición de Liga Deportiva Alajuelense, los hechos parecen demostrar que Alexis Gamboa atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera.

El zaguero de 26 años no solo es titular indiscutido en el conjunto rojinegro y hombre de confianza de Óscar “Machillo” Ramírez, sino que además se está afianzando como pieza clave en la Selección de Costa Rica.

Sin ir más lejos, fue él quien anotó el gol de la Tricolor en el empate del viernes frente a Nicaragua, consolidándose como uno de los jugadores más destacados en una noche decepcionante.

¿Alexis Gamboa se va de Alajuelense?

Este lunes, en la conferencia de prensa previa al compromiso ante Haití en el Estadio Nacional, Alexis Gamboa compartió mesa con el entrenador nacional, Miguel “Piojo” Herrera.

Allí, luego de hablar del inminente duelo ante los caribeños, llegó una pregunta que puso sobre la mesa el futuro del futbolista a corto plazo: ¿seguirá en Alajuelense o buscará un nuevo reto en el extranjero antes de que llegue el Mundial 2026?

La respuesta del central fue directa: “Obviamente me gustaría volver al extranjero, creo que es un reto que tengo pendiente. Volver afuera, hacer las cosas bien, ahora estoy feliz en donde estoy”, expresó el defensor, que ya sabe lo que significa ser legionario.

En 2018, Alexis Gamboa dejó Santos de Guápiles para fichar por el Waasland-Beveren de Bélgica, pero no lograría asentarse en el Viejo Continente. Tras disputar nada más que 21 partidos oficiales, regresó a Costa Rica para incorporarse a Alajuelense en 2021.