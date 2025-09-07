Mientras vendió a Kenyel Michel por 1,3 millones de dólares, esto recibirá Alajuelense por Aarón Suárez

Este domingo se confirmó un bombazo que pocos esperaban en el cierre del mercado: Aarón Suárez ya está en Turquía, donde se somete a las pruebas médicas para convertirse en nuevo jugador del Alagoz Holding Igdir, club de la segunda división de ese país.

El encargado de soltar la primicia fue el periodista Kevin Jiménez, quien detalló en sus redes sociales: “Aarón Suárez viajó a Turquía ya a realizar pruebas médicas, si todo sale bien firmará hasta mayo del 2028 con el Alagoz Holding Igdir. Entre clubes ya está firmado todo”.

Alajuelense no para de exportar

El ’10’ de Liga Deportiva Alajuelense tenía contrato hasta 2026, por lo que el conjunto europeo debió comprar su ficha a la directiva rojinegra. Así, Alajuelense percibe un nuevo ingreso importante luego de concretar hace solo semanas la venta de Kenyel Michel al Minnesota United.

El jueves 21 de agosto, minutos antes de que el cuadro rojinegro enfrentara al Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana, se cerró la transferencia del habilidoso extremo, quien seguirá jugando en La Liga hasta el final del Apertura 2025. Según trascendió, el traspaso de Kenyel Michel deja en las arcas manudas cerca de $1,3 millones.

¿Cuánto pagaron por Aarón Suárez?

Ahora, Alajuelense suma una nueva exportación, aunque esta vez no es millonaria. Según fuentes, el movimiento que convierte al joven volante ofensivo en legionario ronda los 400 mil dólares más variables.

Esta cifra, aunque considerablemente menos que la del traspaso de Michel, viene como anillo al dedo teniendo en cuenta que en el último tiempo Suárez ha sido uno de los jugadores más criticados por la afición rojinegra.