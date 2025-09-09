Es tendencia:
Lo pide Machillo Ramírez: Alajuelense acelera por un último refuerzo clave para asegurar la 31

Por pedido de Machillo Ramírez, la directiva de Alajuelense busca coronar el mercado de fichajes con un último bombazo.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Machillo Ramírez quiere un último refuerzo.
Machillo Ramírez quiere un último refuerzo.

La llegada del mexicano Ronaldo Cisneros a Liga Deportiva Alajuelense parecía haber cerrado el mercado de fichajes para los manudos. Con él en la planilla, Óscar “Machillo” Ramírez ya cuenta con tres centrodelanteros naturales: el propio Cisneros, Alberto Toril y Doryan Rodríguez.

Sin embargo, el entrenador más ganador en la historia rojinegra todavía siente que a su equipo le falta un ariete con características distintas para potenciar la ofensiva.



Machillo presiona por un nuevo delantero

Según reveló el periodista Fabián Borbón en el programa Seguimos, el estratega de 60 años ha hecho un pedido directo a la gerencia deportiva liderada por Carlos Vela para reforzar la zona de ataque.

En la Liga siguen buscando delantero. Todavía no han cerrado esa posibilidad”, aseguró Borbón. “Buscan un delantero con otras características, que sea fuerte y pueda pivotear”, añadió, dejando claro que la búsqueda sigue abierta a pocos días del cierre del mercado.

Machillo Ramírez recibe una mala noticia. (Foto: Alajuelense)

Machillo Ramírez quiere sumar un último refuerzo (LDA).

El mercado de fichajes en Costa Rica se cierra el próximo 18 de septiembre, y Alajuelense acelera contra el tiempo para encontrar a ese último refuerzo que le dé al plantel un salto de jerarquía en su objetivo de conquistar la ansiada estrella 31.

¿Cuándo juega Alajuelense vs Liberia?

Mientras la directiva rastrea opciones, Machillo Ramírez mantiene al plantel concentrado en lo inmediato: el compromiso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2025.



El sábado 13 de septiembre, los manudos recibirán en el Estadio Alejandro Morera Soto a Municipal Liberia, líder del campeonato, en un duelo programado para las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

