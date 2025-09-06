A Machillo Ramírez le preguntaron por la salida de Aarón Suárez y su respuesta encendió la polémica en Alajuelense: “De un momento a otro…”

Este domingo, Liga Deportiva Alajuelense llegó golpeada al Valle de El General para visitar a Municipal Pérez Zeledón, y no solo por los convocados a la Selección de Costa Rica.

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez también sufrió la ausencia de cinco jugadores por problemas físicos: Alberto Toril, Joel Campbell, Aarón Salazar, Diego Campos y Aarón Suárez. Pero lo de este último ya no es solo un tema médico, ya que minutos antes del inicio del partido se confirmó que el volante de 22 años será transferido a Europa.

ver también “Lo que significó ese fallo”: Bryan Ruiz recuerda el peor momento de su carrera que le terminó abriendo las puertas a Alajuelense

Una baja sensible para Machillo Ramírez

El Alagoz Holding Igdir de la segunda división de Turquía será su nuevo destino, en una operación relámpago revelada primero por el periodista Kevin Jiménez. “El tico será vendido por parte de Alajuelense. Un contrato hasta mayo de 2028. Viajará mañana a realizar pruebas médicas y firmar el contrato”, informó en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Aunque Aarón Suárez es uno de los jugadores más resistidos por la afición, lo cierto es que seguía siendo una carta de confianza para el histórico entrenador en la zona creativa.

Tweet placeholder

Publicidad

Por eso, cuando fue consultado sobre su salida en la conferencia de prensa posterior a la dolorosa derrota 2-1 frente a los generaleños, Machillo no escondió su malestar: “Se vino de imprevisto. Primera vez que lidio con que haya interés y de un momento a otro…”, reconoció.

Publicidad

“Aarón se venía adentrando en la idea”

El entrenador manudo dejó bien en claro su descontento: “Aarón venía haciendo un muy buen trabajo y se venía adentrando bien en la idea. Yo como director no es fácil, pero uno tiene que pensar en tema de la economía, en el muchacho”.

Publicidad

Para colmo, Machillo recordó que sus principales generadores ofensivos quedaron fuera al mismo tiempo: “Los dieces se me cayeron para esta semana: Campos, Joel, Suárez. Es una problemática que hoy tuve que solventar”, sentenció.

ver también Washington Ortega cuenta lo que nadie sabía sobre su decisión de extender contrato con Alajuelense

Más allá de los deseos del cuerpo técnico, lo cierto es que Aarón Suárez ya prepara su viaje a Turquía para firmar contrato hasta 2028 y comenzar su primera aventura como legionario.

Publicidad