Harry Rojas fue uno de los futbolistas que ilusionó a la Liga Deportiva Alajuelense con su aparición. Le había marcado un gol a Saprissa en un clásico y hacía enloquecer a los aficionados con su talento. Sin embargo, poco a poco comenzó a apagarse.

Padeció algunas lesiones que complicaron su regularidad y el nivel ya no fue el mismo que mostró en las primeras ocasiones. Luego, dejó de pertenecer a la Liga para pasar al Municipal Grecia. En este 2025, después de pasar por Sporting, pasó a San Carlos, pero lamentablemente debió interrumpir el contrato rápidamente.

En declaraciones con Tigo Sports, el futbolista aseguró que durante la pretemporada comenzó a complicar su estado de salud. Tuvo una bacteria que no le permitía hacerse fuerte. Se sentía débil y cansado, hasta que recibió tratamiento médico y se mejoró.

Harry Rojas en Alajuelense. Foto: CRHOY

Sin embargo, confesó que contrató un médico por su cuenta para que reciba detalladamente lo que padece, ya que continuó con dificultades: “Estos meses he estado con todo esto, a nivel privado, para ver qué es lo que tengo y en estos días tomamos la decisión de pagar un médico internista que es más a profundo y al parecer todo el tema de cansancio y ahogo era por la presión alta”.

“Me están midiendo la presión y en estos días me hago los exámenes de sangre para ya ver qué es y tomar el medicamento que tengo que tomar. Yo prefiero ver cómo va mi salud y estar tranquilo en mi casa”, agregó.

Harry Rojas se retiraría del fútbol para enfocarse en su salud

Rojas sabe perfectamente que primero está su bienestar. Por eso, no tendrá problemas en dejar su carrera profesional si así lo requiere la situación. “Yo tengo mis negocios, mi restaurante, mis Airbnb y mis cosas. Yo estoy tranquilo porque ya voy a saber qué tengo para recuperarme y si no, me retiro del fútbol, porque para mí lo primordial es la salud“, concluyó.

A la espera de los chequeos médicos, Harry Rojas se encuentra como agente libre después de haber estado poco tiempo en el equipo sancarleño. Por el momento, se mantendrá fuera de las canchas. En cuanto a lo que padece, él considera que es la presión arterial alta, algo que viene de distintas generaciones en su familia según explicó.