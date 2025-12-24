Diego Campos llega a un “acuerdo verbal” y consigue nuevo equipo tras su salida de Alajuelense

Diego Campos se convirtió en uno de los futbolistas más solicitados del mercado de fichajes ni bien se confirmó su salida de Liga Deportiva Alajuelense. Los rumores sobre la continuidad de su carrera estuvieron a la orden del día. Y las certezas no tardaron en aparecer.

Casi como regalo de Navidad, la tarde del 24 de diciembre trajo una sorpresa a la vida de Campos. Un grande de Centroamérica le acercó una oferta formal que terminó por convencerlo, de forma tal que en las próximas horas se convertiría en refuerzo de Comunicaciones.

Diego Campos llegó a un arreglo verbal para ser futbolista de Comunicaciones

Según confirmó el periodista Álvaro De La Rocha a través de su cuenta oficial de X, está todo dado para que Diego Campos se una a los Cremas. El futbolista de 30 años arregló de palabra su arribo a la institución, libre desde Alajuelense.

“En Guatemala: el atacante Diego Campos, 30, es prácticamente nuevo jugador de Comunicaciones. Hay cuerdo verbal entre ambas partes. Llegará como agente libre tras finalizar contrato con Liga Deportiva Alajuelense. Fue dos veces campeón de Copa Centroamericana y también ganó la liga de Costa Rica”, dijo el reportero.

Campos disputó 22 partidos esta temporada con la camisola de la Liga, marcando 5 goles en 919 minutos oficiales. Si bien puede oficiar como mediocampista y moverse por todo el frente de ataque, su puesto natural es el de extremo por izquierda.

Diego Campos, futbolista que pasará de Liga Deportiva Alajuelense a Comunicaciones (RRSS).

Comunicaciones intenta salir de su profunda crisis de cara a la temporada 2026

Comunicaciones encamina su temporada 2026, después de un golpeado 2025 en el que terminó último del Torneo Apertura. La dirigencia comenzó un proceso de reestructuración. Deberán tener un repunte absoluto a partir del año venidero.

Los Cremas atraviesan un momento tumultuoso. Todos los nombres están bajo la lupa, inclusive el del entrenador Iván Franco Sopegno. No está confirmado que vaya a mantener el cargo para el campeonato próximo. Con él, varios jugadores.