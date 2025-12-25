Es tendencia:
Dudamel podría dirigir a Costa Rica: este era el salario del DT en Venezuela, muy por encima que el del Piojo Herrera en la Sele

Si Rafael Dudamel llega a la Selección de Costa Rica habrá que tomar en cuenta la gran cantidad de dinero que ganaba al mando de Venezuela.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Rafael Dudamel al mando de Venezuela
Rafael Dudamel al mando de Venezuela

La posibilidad de que Rafael Dudamel llegue a dirigir a la Selección de Costa Rica ha comenzado a generar ruido, no solo por su perfil y experiencia, sino también por el impacto económico que implicaría una decisión de ese calibre.

El tema cobra aún más relevancia al conocerse el salario que percibía como técnico de Venezuela, una cifra considerablemente superior a la que actualmente recibe el “Piojo” Herrera en la Tricolor.

Todo eso comenzó a generarse ya que hace unos días Rafael Dudamel con el periodista Francisco Blavia a través del pódcast “Sale y se acaba”, confesó que desde Costa Rica preguntaron por sus servicios.

Miguel Herrera cobraba un salario mucho menor en Costa Rica

Miguel Herrera percibía un salario cercano a los 360 mil dólares anuales como director técnico de la Selección de Costa Rica, una cifra que refleja la magnitud de su contrato y el peso de su llegada al banquillo nacional.

Miguel Herrera – Selección Costa Rica
Miguel Herrera – Selección Costa Rica

¿Cuál era el salario de Rafael Dudamel en Venezuela?

Según información de Bolavip Perú, en la última renovación de su contrato se dio a conocer que el salario de Rafael Dudamel con la selección mayor de de Venezuela en entre 2016-2020 alcanzó hasta los 700 mil dólares anuales.

El contraste es claro, ya que la diferencia con relación a lo que ganaba el “Piojo” Herrera era de unos 340 mil dólares al año, lo que evidencia una brecha económica significativa entre ambos entrenadores.

Rafael Dudamel DT venezolano
Rafael Dudamel DT venezolano
Cabe recordar que entre 2016 y 2020 la Federación Venezolana de Fútbol no contaba con la solidez económica que tiene en la actualidad, aun así, los salarios de sus seleccionadores fueron elevados.

De hecho, según un informe de Finance Football, “Bocha” Batista, llegó a percibir cerca de 3 millones de dólares durante su etapa al mando de la Vinotinto, un antecedente que refuerza la idea de que históricamente el cargo de seleccionador en Venezuela ha implicado remuneraciones altas.

