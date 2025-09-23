Fue una joya de Alajuelense, llegó a un rival directo y a los dos meses le rescindieron su contrato

En el fútbol costarricense abundan las historias de jugadores que en su momento fueron considerados grandes promesas, pero cuyo camino terminó siendo mucho más complicado de lo esperado. Eso es justamente lo que acaba de suceder con un exatacante formado en Liga Deportiva Alajuelense, quien después de vestir la rojinegra y ser visto como una joya del futuro, pasó por varios equipos de la primera división hasta llegar recientemente a un rival directo de los manudos.

El fichaje, anunciado con entusiasmo a inicios de junio, parecía ser una apuesta segura: delantero ofensivo, con experiencia en el balompié nacional y todavía con margen para relanzar su carrera. Incluso firmó por un año, con la intención de consolidarse en el norte del país. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace inesperado. Apenas 10 fechas después, la dirigencia decidió poner fin a su contrato.

¿Quién es el ex Alajuelense que fue borrado de su club?

El protagonista de este capítulo es Harry Rojas, quien había llegado a la AD San Carlos procedente del Sporting FC y en condición de agente libre. En aquel momento, los Toros del Norte destacaron su perfil y la posibilidad de que aportara goles y variantes en ataque.

Publicidad

Publicidad

No obstante, la realidad fue otra. Este martes, San Carlos comunicó que ambas partes rescindieron el vínculo: “Agradecemos a Harry por la entrega mostrada durante su paso por el club y le deseamos el mayor de los éxitos en la siguiente etapa de su carrera profesional”.

Harry Rojas no seguirá en San Carlos. (Foto: X)

Publicidad

Rojas, quien fue dirigido en el norte por Geiner Segura en el arranque del torneo, no logró consolidarse como pieza clave. Su salida deja en evidencia lo difícil que resulta en el fútbol tico mantener el cartel con el que se inicia una carrera, aun cuando se haya sido formado en una cantera tan prestigiosa como la de Alajuelense.

Publicidad

ver también Elián Quesada no tiene lugar en Alajuelense y un referente del equipo decidió contar toda la verdad: “Es un tema del Machillo Ramírez”

Ahora el delantero deberá replantearse su futuro, mientras en San Carlos buscan reforzarse para encarar lo que resta del certamen. Lo que fue una gran promesa manuda, por ahora no viene cumpliendo con las expectativas.