Castigo a Alajuelense: Machillo Ramírez recibe otra mala noticia en el momento más complicado

La Liga Deportiva Alajuelense tuvo una semana difícil en cuanto a los resultados. No pudo ganar en la Liga Promérica tras el empate sin goles frente a Guadalupe ni en la Copa Centroamericana, donde sufrió una dura derrota como local frente a Motagua en la ida de los cuartos de final.

Ahora, con el resultado en contra, los dirigidos por Óscar Ramírez deberán viajar a Honduras con la obligación de ganar. En el medio, la Liga recibirá a Puntarenas por la decimoprimera jornada del campeonato nacional, partido en el que no podrá contar con varios nombres.

Uno de los que ya está descartado es Celso Borges, quien sufrió una lesión muscular y todo hace indicar a que estaría afuera por varias semanas. Sumado al capitán manudo, Marcelo Sarvas, asistente técnico del Machillo, no estará en el banquillo del Morera Soto este viernes.

La sanción de Unafut contra Marcelo Sarvas por agredir verbalmente al juez Chinchilla

En el encuentro pasado contra Guadalupe, Sarvas vio la expulsión por parte del Adrián Chinchilla debido a diversas protestas, agresiones verbales y reclamos que tuvo contra el árbitro por sus decisiones. Por eso, la Unafut lo castigó y ahora deberá cumplir una sanción.

Marcelo Sarvas contra el árbitro Chinchilla. Foto: José Cordero.

De acuerdo al informe del Tribunal Disciplinario, Marcelo Sarvas se perderá los próximos tres partidos por suspensión. Tendrá que mirar los encuentros desde afuera. Además, la Liga deberá abonar una multa de ¢200.000 por el lanzamiento de objetos considerados no peligrosos.

Con Sarvas fuera del banquillo, Machillo pierde a un asistente de lujo que volvió esta temporada con el objetivo de conquistar la tan ansiada 31. Regresará justo para el clásico contra Deportivo Saprissa el próximo 19 de octubre.