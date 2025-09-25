En la previa del Mundial Sub-20 que se jugará en Chile entre el mes de septiembre y octubre, la Liga Deportiva Alajuelense se queda con un nuevo fichaje que se desempeñará en el equipo sucursal, una vez que finalice el certamen.

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, Sarchi, club filial de los Manudos, tendrá como refuerzo a Jade Quiñones. Se trata de un futbolista de 18 años que representará a Cuba en la cita mundialista.

El cubano pertenecía, según Transfermarkt, al FC La Habana de su país natal. Nacido el 23 de septiembre de 2007, recientemente cumplió la mayoría de edad. Mide 1,77 metros de altura y se puede desempeñar como delantero, especialmente por los extremos.

Jade Quiñones ya estuvo en la órbita de Alajuelense tiempo atrás

En 2024, Quiñones había participado de un período de prueba en las menores de Alajuelense. Ahora, se confirma que será parte del equipo filial Sarchi, que actualmente milita en la segunda división de Costa Rica.

En el inicio de la temporada, Sarchi tuvo un arranque irregular. Ganó dos, empató dos y perdió otros dos. Acumula ocho puntos y está a cinco del líder del Grupo A, Inter San Carlos.

Jade Quiñones llega en gran forma al Mundial Sub-20. La semana pasada, le marcó un gol al Sub-23 del Club Atlético Juventud, equipo de la Primera División de Uruguay. En el certamen mundial, enfrentará en la fase de grupos por el Grupo D a Italia, Argentina y Australia.