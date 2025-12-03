Puede condenar a Herediano: el antecedente similar al caso de Saprissa que tiene en vilo a Jafet Soto

La fase final del Apertura 2025 está encendida y un reclamo administrativo podría cambiarlo todo. Liberia pidió oficialmente los puntos del partido ante Deportivo Saprissa por la participación de Johnny Myrie, jugador de la Sub-21 morada que ingresó al cierre del duelo pese a estar sancionado en ligas menores.

Si el reclamo prospera, las repercusiones afectarían directamente a Herediano, club que hoy depende de terceros para clasificar. Los dirigidos por Jafet Soto se quedarían sin chances, debido a que Liberia le sacaría 6 puntos de ventaja con solo 3 en juego.

El antecedente que complica a Herediano

El tema explotó porque ya existe un antecedente idéntico en Costa Rica. En marzo del 2022, San Carlos alineó a su asistente técnico Víctor Abelenda pese a que arrastraba una sanción de divisiones menores. Alajuelense reclamó el juego y, aunque el encuentro había terminado empatado, la UNAFUT otorgó la victoria 0-3 a los manudos por alineación indebida.

Ese precedente es el que hoy mantiene en vilo a Jafet Soto y al Herediano. Los pamperos exigen exactamente lo mismo: que se castigue a Saprissa con derrota administrativa, lo que modificaría por completo la tabla a falta de una jornada.

Herediano estaría muy complicado.

Así quedaría la tabla si le dan ganado el partido a Liberia. Ellos escalarían al tercer puesto con 29 unidades, mientras que Saprissa bajaría a 30 puntos. Cartaginés, que enfrenta precisamente a Liberia en el Fello Meza, se jugaría contra corriente su permanencia entre los cuatro mejores.

Publicidad

Publicidad

ver también “No procede”: Jafet Soto escucha el veredicto que puede salvar a Herediano en medio del escándalo con Saprissa y Liberia

Pero el golpe más duro lo recibiría Herediano. El Team necesita que Cartaginés derrote a Liberia para seguir con vida y disputar mano a mano con los generaleños el último boleto a semifinales. Sin embargo, con Liberia sumando tres puntos en la mesa, los rojiamarillos quedarían virtualmente eliminados incluso antes de jugarse la última fecha.

El panorama es crítico: si la resolución falla a favor de Liberia, Herediano rompería una racha que mantiene desde 2008, año en que quedó fuera de semifinales por última vez. El fallo podría conocerse en cualquier momento y definirá si el Apertura 2025 da un giro monumental… o si todo sigue su curso deportivo normal.