“Se han dado acercamientos”: Marvin Solano confirma la noticia que nadie en Firpo quería escuchar y esta es su postura

Firpo se encuentra en un momento de algarabía total después de conquistar el Torneo Apertura 2025 de El Salvador y bordar, de esta forma, la onceava estrella en su escudo.

Los Pamperos le ganaron a Alianza en la final por la vía de los penales. Fue el pasado 20 de diciembre, como regalo navideño anticipado a la fanaticada. Pero no todo es alegría, porque su entrenador, Marvin Solano, encendió una pequeña alarma en Usulatán.

Después de cortar una sequía de 12 años sin títulos, Solano explicó que tendrá un tiempo para meditar sobre su futuro. Si bien cuenta con contrato vigente, no confirma al cien por ciento su continuidad en el equipo, que aseguró su participación en la Copa Centroamericana 2026.

Marvin Solano confirma que tuvo ofertas para salir de Firpo para la temporada 2026

Marvin Solano le otorgó una serie de declaraciones a La Nación para explicar lo que fue su arribo al Firpo y el impacto que ha tenido en apenas un semestre. Además, se refirió a su futuro en el fútbol de El Salvador.

ver también Tras renovarle a Ernesto Corti, Alianza acelera a fondo por un fichaje extranjero: “Casi cerrado”

“Tengo contrato hasta el mes de junio. Sin embargo, se han dado acercamientos de Centroamérica. Yo estoy encariñado, quiero llevarlos a otro peldaño, quiero jugar la Centroamericana con ellos”, explicó el entrenador de 69 años cuando se le preguntó por su porvenir.

“Me gustaría estar con el equipo, aunque en el fútbol siempre hay muchas cosas importantes que valorar. Puedo decir que estoy contento, disfrutando y me siento bien acá”, comentó el entrenador, con lo que les dio algo más de tranquilidad a los usulutecos.

Publicidad

Publicidad

Por último, cuando le preguntaron si le gustaría regresar al fútbol costarricense (allí fue campeón con Herediano en 2013), afirmó: “Me gustaría ir como visitante al país, porque con equipos pequeños yo le gané a los grandes. El Salvador va a mejorar mucho; tiene un proyecto muy serio. El nuevo presidente de la Federación (Yamil Bukele) quiere sí o sí al Mundial en 2030, entonces para Costa Rica no será sencillo”.