Unafut le da la derecha a Alajuelense: Machillo Ramírez recibe la noticia que lo favorece en la recta final del Apertura 2025

Luego de su regreso triunfal desde Guatemala, donde se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana, la Liga Deportiva Alajuelense ha vuelto a enfocarse en sus obligaciones del Torneo Apertura 2025.

El conjunto rojinegro va firme en busca del verdadero objetivo de la temporada: alzar el título nacional y cortar de una vez la racha sin campeonatos que arrastra desde 2020, una sequía que atormenta a la afición manuda.

Un cierre cómodo para el líder

En este contexto, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez visitarán este sábado 6 de diciembre a AD San Carlos, desde las 8:00 p.m. (hora local) en el Estadio Carlos Ugalde.

Alajuelense es el flamante tricampeón de Centroamérica (LDA).

A decir verdad, este será un duelo en el que hay poco en juego: la Liga tiene asegurada su presencia en semifinales y además se garantizó el liderato de la fase regular, mientras que los Toros del Norte ocupan el fondo de la tabla con apenas 13 puntos en 17 jornadas. Aun así, el conjunto erizo buscará cerrar de la mejor manera una primera fase en la que su dominio ha sido abrumador.

El dato de Unafut que inclina la balanza

De cara a este enfrentamiento, la Unafut reveló un dato que favorece aún más a Alajuelense. En su recuento de estadísticas de la jornada 18, el ente organizador de la Liga Promérica recordó que San Carlos no ha conseguido ni una sola victoria en Ciudad Quesada en lo que va de la temporada.

“San Carlos buscará su primera victoria como local del torneo; de momento es el único conjunto pendiente de conseguir los 3 puntos en su estadio”, destacaron desde Unafut. Así, el escenario no podría ser más alentador para los manudos, en un partido en el que Machillo Ramírez incluso podría optar por rotar la alineación y dar descanso a los titulares que disputaron la final centroamericana.

La prioridad ahora es llegar con el plantel fresco a las semifinales del Apertura, que se disputarán entre el 10 y el 14 de diciembre, donde la Liga buscará ratificar su favoritismo y acercarse un paso más a romper la sequía que tanto pesa en Alajuela.