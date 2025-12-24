Es tendencia:
Sufre el Machillo Ramírez: Joseph Joseph confirma la partida de la figura menos pensada de Alajuelense a la MLS

No todo es alegría en Alajuelense tras conquistar la 31. Ahora el Machillo Ramírez sufre una salida inesperada.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Luego de conquistar la 31 y con el plantel aún celebrando el título, la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez comenzó a experimentar movimientos en su estructura deportiva.

En medio de la planificación para la próxima temporada, Joseph Joseph como presidente de la institución, confirmó una salida rumbo a la MLS, marcando el cierre de una etapa ganadora.

¿Cuál es la figura de Alajuelense que se va a la MLS?

Joseph Joseph confirmó en el programa 120 Minutos que Marcelo Sarvas dejará el equipo, luego de que se le presentara una opción atractiva del St. Louis City SC de la MLS.

Marcelo Sarvas dejará de ser el asistente técnico de Alajuelense para asumir este nuevo reto fuera del país, poniendo así punto final a su etapa actual y abriendo paso a un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Marcelo Sarvas como asistente técnico del Machillo Ramírez en Alajuelense

Kevin Jiménez con información sobre el futuro de Marcelo Sarvas

Él no va a seguir en la institución. Le salió una muy buena oportunidad en el extranjero. De esas oportunidades que no puede rechazar. Le quiero agradecer y desearle lo mejor”, comentó Joseph Joseph en el programa 120 Minutos .

“Estos episodios uno no quiere que sucedan, pero es parte del proyecto de la liga que salen buenas y mejores oportunidades y por eso tenemos que estar siempre preparados para que estas cosas sucedan y le deseamos lo mejor” finalizó Joseph Joseph en el programa 120 minutos.

Óscar Ramírez pierde a un integrante clave de su cuerpo técnico
Marcelo Sarvas como asistente técnico del Machillo Ramírez en Alajuelense

Con esta decisión, Marcelo Sarvas se encamina hacia un nuevo desafío profesional que marca un punto de inflexión en su carrera, apostando por el crecimiento y la proyección internacional.

Su salida de Alajuelense no solo cierra una etapa importante, sino que también refleja la confianza que su trabajo ha generado, dejando una huella rojinegra.

