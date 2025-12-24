Tras el adiós a Diego Campos, Alajuelense confirma una nueva salida y a los manudos se les estruja el corazón

La Liga Deportiva Alajuelense vivió este miércoles una despedida cargada de emoción con la salida del delantero Kenyel Michel, quien deja la institución rojinegra para incorporarse al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), marcando así un paso importante en su joven carrera profesional.

A sus 21 años, Michel cierra una etapa profundamente significativa en el club que lo vio crecer desde niño. Antes de emprender su viaje al fútbol estadounidense, el atacante utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje de agradecimiento y nostalgia, dejando claro el vínculo especial que lo une con la institución manuda.

La despedida de Kenyel Michel

“Hoy me toca decir adiós a un equipo que ha sido parte de mi vida desde que era un niño”, escribió el futbolista, destacando que Alajuelense no fue solo un club, sino una escuela de vida que lo formó dentro y fuera de la cancha. Sus palabras reflejan el impacto emocional de un adiós que no es sencillo para un jugador surgido de casa.

Michel recordó cada momento vivido con la camiseta rojinegra: “Cada partido, cada gol, cada alegría y cada lágrima que viví con este equipo van a quedar siempre en mi corazón”, una declaración que resume el sentido de pertenencia que desarrolló durante su paso por la Liga.

El atacante también hizo énfasis en lo que significa ser parte de la familia rojinegra. “Ser manudo no es solo ser hincha, es algo que se lleva dentro, algo que nunca se olvida”, expresó, agradeciendo a la institución por haber marcado su vida e historia personal.

Ahora, Kenyel Michel afrontará su primera experiencia como legionario al unirse al Minnesota United, club con el que firmó contrato hasta diciembre de 2027. El reto en la MLS representa un salto importante en su carrera, con la ilusión de crecer futbolísticamente y dejar en alto el nombre de Alajuelense en el exterior.

