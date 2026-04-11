John Paul Ruiz se encuentra a préstamo en Municipal Liberia. Estará allí hasta diciembre de este 2026. Uno de los grandes motivos de su salida de la Liga Deportiva Alajuelense en el último mercado se dio por el polémico episodio que tuvo en La Cali en septiembre del año pasado.

Según diferentes fuentes, el lateral izquierdo protagonizó una pelea con su compañero Creichel Pérez bajo los efectos del alcohol. Ésta se produjo en el Bar La Cali, donde acudió el pasado sábado Kenneth Vargas, quien fue acusado de participar en un pleito dentro del bar.

Después de este conflicto en el que también participaron Deylan Paz y Deylan Rodríguez por llegar tarde a los entrenamientos, Alajuelense decidió borrar de la convocatoria a los involucrados de cara al partido que debían disputar ante Motagua en Honduras.

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John Paul Ruiz se mostró arrepentido de lo que pasó en el Bar La Cali

Por eso, Ruiz comenzó un nuevo desafío en Liberia, donde recuperó el mejor nivel que mostró en la Liga. Tras varios meses de lo sucedido en el Barrio La California, el lateral decidió responder sobre lo que sintió después del escándalo en el bar.

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En una entrevista con La Teja, John Paul Ruiz se mostró reflexivo y arrepentido de lo que pasó: “Uno va aprendiendo, nos equivocamos, somos seres humanos, es parte de la vida. Uno aprende de los errores, madura y va viendo cosas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. Ahora sé que debo cuidarme más“.

Sobre su salida de la convocatoria por decisión del Machillo Ramírez, manifestó: “Quería jugar contra el Motagua, y me sentía triste porque no pude estar ahí, sabía que iba a ser titular. Había mucha ilusión, porque la serie quedó abierta, quería jugar allá, demostrar y no pude hacerlo, pero bueno, la vida sigue“.

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En resumen