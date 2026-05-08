Alajuelense se planta contra Kenneth Vargas y le marca la salida: “No hay segunda oportunidad”

Debido a sus actos de indisciplina, desde Alajuelense le dieron un ultimatum a Kenneth Vargas que marcaría su salida.

La crisis interna que golpeó a Liga Deportiva Alajuelense durante el Clausura 2026 sigue dejando secuelas incluso después de la salida de Óscar Ramírez. Y uno de los nombres que vuelve a quedar en el centro de la polémica es el de Kenneth Vargas.

El atacante ha estado involucrado en distintas situaciones extrafutbolísticas durante los últimos meses, algo que generó muchísimo desgaste dentro del entorno rojinegro. Por eso, cualquier nuevo rumor alrededor suyo rápidamente provoca tensión dentro del club.

Todo explotó nuevamente tras una publicación de La Teja que ubicaba a Kenneth Vargas en una fiesta en La California. Aunque posteriormente la información fue rectificada, el tema alcanzó tanta repercusión que incluso dentro de Alajuelense decidieron investigar internamente qué había sucedido realmente.

El ultimatum de Alajuelense con Kenneth Vargas

La información fue ampliada por el periodista Ferlín Fuentes durante el programa “El Picadito”. “Una segunda oportunidad para Kenneth Vargas no había y no hay segunda oportunidad”, aseguró Fuentes, revelando el nivel de tensión que existe alrededor del futbolista dentro de la institución manuda.

Según explicó, Alajuelense se tomó muy en serio la denuncia y comenzó inmediatamente a verificar si la información publicada era cierta. “La Liga se dio la tarea de corroborar que lo que se dijo en los medios de comunicación fuera cierto y en ese caso no se logró confirmar que lo fuera”, detalló.

Sin embargo, lo más fuerte vino después. “Si eso realmente hubiese pasado como se denunció, Kenneth Vargas estaba afuera de Liga Deportiva Alajuelense”, agregó el periodista, dejando claro que el margen de tolerancia con el jugador prácticamente desapareció.

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La frase refleja el hartazgo que existiría dentro del club con algunos comportamientos extradeportivos que marcaron el semestre rojinegro y que fueron señalados incluso por históricos liguistas como Chunche Montero.

En Alajuelense consideran que parte del desplome futbolístico del equipo también estuvo relacionado con problemas de disciplina y falta de compromiso fuera de la cancha. Y por eso, en esta nueva etapa, la idea es endurecer completamente la postura interna.

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Kenneth Vargas sigue siendo visto como uno de los talentos más importantes del fútbol costarricense. Su velocidad, desequilibrio y proyección internacional todavía generan muchísimo interés dentro y fuera del país.

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Datas Claves

Kenneth Vargas fue investigado por Alajuelense tras un rumor en La California .

fue investigado por tras un rumor en . Ferlín Fuentes reveló en El Picadito que el club lo habría despedido.

reveló en que el club lo habría despedido. La Teja rectificó la noticia sobre la supuesta fiesta del jugador rojinegro.