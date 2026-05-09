Barcelona vs. Real Madrid: hora, TV y alineaciones del Clásico de LaLiga que puede consagrar campeón al equipo culé

Este domingo, los blaugranas pueden ganar su 29° título de liga si vencen a su clásico rival en el Camp Nou.

Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo una nueva edición del Clásico español en un partido que puede definir el título de LaLiga 2025-26. El conjunto blaugrana llega a la jornada 35 con la posibilidad de consagrarse campeón frente a su eterno rival: si gana o incluso empata, asegurará matemáticamente su 29ª liga española y coronará una temporada brillante.

Del otro lado, Real Madrid está a 11 puntos de distancia con 12 en juego y afronta el duelo en medio de un clima tenso tras el escándalo de vestuario que sacudió al plantel durante la semana. Una fuerte discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni terminó con el futbolista uruguayo internado con un traumatismo de cráneo.

ver también Mientras Real Madrid arde por un escándalo de indisciplina, este es el curioso expediente que dejó Keylor Navas en la Casa Blanca

A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará este domingo 11 de mayo en el Camp Nou a las 1:15 pm de Centroamérica, las 2:15 pm de Panamá.

Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Centroamérica

El partido podrá verse en Centroamérica a través de ESPN y la plataforma Disney+, que transmitirán en vivo el Clásico correspondiente a la jornada 35 de La Liga.

ver también PSG vs. Arsenal: cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026

Cómo llega Barcelona

Barcelona atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y quedó a un paso de conquistar el campeonato español. El equipo dirigido por Hansi Flick ha encontrado regularidad en el tramo decisivo del torneo y llega fortalecido tras una serie de victorias clave.

Además, jugará en casa y con la posibilidad de celebrar el título frente a su clásico rival.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cómo llega Real Madrid

Real Madrid llega obligado a ganar para mantener vivas sus chances matemáticas en La Liga. El conjunto merengue ha tenido una campaña irregular y perdió terreno en las últimas jornadas, situación que lo dejó contra las cuerdas antes del Clásico.

A eso se suma la pelea que trascendió esta semana entre Valverde y Tchouaméni, una situación que se fue completamente de las manos al finalizar con el jugador charrúa internado y que ahora, además, podría costarle el puesto al entrenador Álvaro Arbeloa.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Qué resultado necesita Barcelona para salir campeón

Barcelona será campeón de La Liga 2025-26 si derrota a Real Madrid o incluso si empata el Clásico. El equipo culé cuenta con una ventaja de 11 puntos cuando quedan 12 en juego, por lo que si quiere seguir con vida, Real Madrid necesita ganar o ganar. Sólo así podrá al menos postergar la consagración blaugrana.

Publicidad

Alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona

Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony, Lewandowski y Fermín.

Real Madrid

Courtois, Trent, Rudiger, Huijsen, Fran García; Tchuameni, Pitarch, Bellingham; Brahim, Gonzalo y Vinicius

Publicidad