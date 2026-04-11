“Fue operado”: Machillo Ramírez lo limpió de Alajuelense y ahora sufre la peor noticia en Europa

Pocos futbolistas tienen la oportunidad de marcharse como libres de la Liga Deportiva Alajuelense y continuar su carrera en Europa. Uno de ellos fue Carlos Martínez, quien no fue considerado por Machillo Ramírez durante su estadía con el equipo manudo.

Por este motivo, Alajuelense no le renovó el contrato y lo dejó en libertad de acción en julio de 2025. Rápidamente, el lateral derecho firmó con el Partizani de Albania, donde tiene contrato vigente hasta el próximo 30 de junio de este año.

Carlos Martínez fue operado en Europa y se pierde el resto de la temporada

Recientemente, Carlos Martínez sufrió una muy mala noticia que lo tendrá alejado de las canchas por un tiempo prolongado. Según confirmó el periodista Kevin Jiménez, tuvo una lesión en su hombro derecho y “ya fue operado con éxito“.

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Aún se desconoce cuando volverá a estar de regreso, pero lo que está confirmado es que no jugará más en esta temporada. A la Superliga de Albania le restan seis jornadas. La última está programada para el 10 de mayo, por lo que Martínez no llegaría.

En su arribo al club, el ex Herediano sumó apenas tres partidos en el segundo semestre del 2025. Luego, dejó de formar parte de las convocatorias de manera inexplicable hasta el mes de diciembre. Sin embargo, su cuarto juego fue recién en este nuevo año.

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Cuando estaba ganando ritmo y regularidad con el equipo, a Carlos Martínez le llega una lesión que seguramente lo dejará sin posibilidades de jugar hasta la próxima temporada. Además, tendrá que resolver su situación contractual. Según Transfermarkt, tiene la posibilidad de extender el vínculo por un año más.

En síntesis

Carlos Martínez fue operado con éxito tras sufrir una lesión en su hombro derecho.

fue operado con éxito tras sufrir una lesión en su hombro derecho. El Partizani de Albania no contará con el lateral por el resto de la temporada.

no contará con el lateral por el resto de la temporada. Alajuelense lo dejó libre al futbolista en julio de 2025 tras no renovar su contrato.