Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: hora, TV y posibles alineaciones de Pumas vs. América por la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Este domingo, el equipo de la leyenda tica y del panameño se juega el pasaje a las semifinales tras el 3-3 en la ida.

Pumas UNAM y Club América definirán este domingo uno de los cruces más calientes de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. Después del espectacular 3-3 en el partido de ida, la serie quedó completamente abierta y la tensión aumentó por las polémicas arbitrales que marcaron el cierre del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El equipo universitario estuvo muy cerca de llevarse la victoria como visitante, pero América reaccionó en los minutos finales y rescató el empate gracias a dos penales que generaron fuertes reclamos por parte de los jugadores y aficionados de Pumas. Ahora, con el Estadio Olímpico Universitario como escenario y con Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla como figuras, los felinos buscarán el boleto a las semifinales.

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A qué hora juegan Pumas vs. América

El partido entre Pumas y América se jugará este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 7:15 pm de Centroamérica, 8:15 pm de Panamá.

Dónde ver Pumas vs. América en Centroamérica

El clásico mexicano podrá verse en Centroamérica a través de Disney+ y también por las señales internacionales de TUDN y la plataforma ViX Premium.

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Cómo llega Pumas

Pumas llega con mejores sensaciones tras el partido de ida, no solo por haber competido de igual a igual en casa del América, sino también porque mostró una gran capacidad ofensiva y personalidad en un escenario complejo. El equipo dirigido por Efraín Juárez encontró en Adalberto Carrasquilla uno de sus principales generadores de juego y en Keylor Navas un líder desde el arco.

Además, el conjunto universitario tiene a su favor la posición en la tabla general, un factor clave en esta fase del torneo. Después del empate 3-3 como visitante, ahora definirá la serie frente a su gente y con la ventaja reglamentaria.

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Keylor Navas quiere llevar a Pumas a semifinales. (Getty Images)

Cómo llega América

América salvó el empate en la ida cuando parecía quedar al borde de la eliminación. Las Águilas reaccionaron en el tramo final y aprovecharon dos penales convertidos por Henry Martín y Alejandro Zendejas para mantener viva la serie.

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Sin embargo, el equipo de André Jardine dejó dudas defensivas, especialmente ante la velocidad y movilidad de los atacantes universitarios. América sabe que está obligado a salir a buscar la victoria en Ciudad Universitaria y que no le alcanzará con igualar el marcador.

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América necesita ganar o ganar para avanzar. (Getty Images)

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Qué resultado necesita Pumas para clasificar a las semifinales

Pumas avanzará a las semifinales con cualquier victoria o incluso con un empate, gracias a su mejor ubicación en la tabla de posiciones durante la fase regular del Clausura 2026.

América, en cambio, necesita ganar obligatoriamente para meterse entre los cuatro mejores del torneo. Si el partido termina igualado después de los 90 minutos, el clasificado será el conjunto universitario.

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Probables alineaciones de Pumas vs. América

Pumas

Keylor Navas; Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Robert Morales, Juninho. DT: Efraín Juárez.

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América

Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Ramón Juárez; Dagoberto Espinoza, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alex Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas. DT: André Jardine