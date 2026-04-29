Chunche Montero opinó sin filtro sobre las casos de indisciplina de Alejandro Bran y Kenneth Vargas en Alajuelense

El golpe de quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026 todavía retumba en Liga Deportiva Alajuelense. Después de haber conquistado la Copa Centroamericana y el Apertura 2025 en cuestión de meses, el contraste es tan fuerte que obligó a buscar explicaciones más allá de lo que se vio en la cancha. Y en ese análisis, una voz autorizada decidió no guardarse nada.

Se trata de Mauricio Montero, histórico referente manudo, quien fue consultado sobre el derrumbe del equipo en este semestre. Lejos de apelar a respuestas diplomáticas, el “Chunche” fue directo al punto y dejó declaraciones que rápidamente hicieron ruido en todo el entorno rojinegro.

¿Qué dijo Chunche Montero sobre los casos de indisciplina en Alajuelense?

“Todo los temas de indisciplina que han pasado en La Liga no son normales. Eso afecta mucho”, lanzó, apuntando a un factor que, hasta ahora, se manejaba más en voz baja que en público. La frase no solo expone una preocupación interna, sino que también instala un tema incómodo en un momento donde el club intenta reordenarse.

El señalamiento conecta directamente con episodios recientes que involucraron a jugadores como Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes quedaron en el centro de la polémica por situaciones fuera de la cancha. Aunque Montero no dio nombres, el contexto hace que la interpretación sea inevitable.

Pero el análisis no se quedó únicamente en lo disciplinario. El ídolo manudo también puso sobre la mesa el impacto físico y mental de un calendario exigente. “El torneo pasado se ganó todo en seis meses, eso cobra en todo, en las lesiones y en no estar al 100% físicamente”, explicó, marcando un desgaste acumulado que habría pasado factura en este Clausura.

Sin embargo, volvió a insistir en el componente extra deportivo como un factor determinante. “Eso se junta con el desorden, en no cuidarse, en no dormir, las fiestas. Todo eso se paga”, agregó, en una frase que termina de completar un diagnóstico tan crudo como incómodo para el entorno del club.

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En Alajuelense, donde el estándar siempre es competir por todo, este tipo de declaraciones no pasan desapercibidas. Más aún cuando vienen de una figura que conoce de primera mano lo que implica vestir esa camiseta. El mensaje de Montero no solo apunta al pasado reciente, sino que también funciona como advertencia hacia el futuro.

Datos Claves

Mauricio Montero denunció que casos de indisciplina causaron la eliminación de Alajuelense del Clausura 2026 .

denunció que casos de indisciplina causaron la eliminación de Alajuelense del . Los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas protagonizaron polémicas extra deportivas durante el torneo.

y protagonizaron polémicas extra deportivas durante el torneo. El equipo venía de ganar la Copa Centroamericana y el Apertura 2025 en seis meses.