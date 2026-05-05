Rescisión de contrato: Alajuelense analiza deshacerse de una de sus figuras antes de elegir nuevo DT

En Liga Deportiva Alajuelense la reconstrucción ya comenzó, incluso antes de definir quién será el reemplazante de Óscar Ramírez. La eliminación del Clausura 2026 dejó heridas profundas dentro del club y la dirigencia entiende que el próximo semestre no puede arrancar con los mismos problemas que arrastró el equipo durante los últimos meses.

Mientras se analizan candidatos para el banquillo y se proyecta una reestructuración completa del plantel, en el CAR de Turrúcares también se toman decisiones importantes respecto a futbolistas que, hace no mucho tiempo, parecían intocables dentro del proyecto rojinegro.

¿Quién es el futbolista al que Alajuelense analiza dejarlo ir?

Uno de esos casos es el deKenneth Vargas. El extremo, que pertenece al Heart of Midlothian FC y se encuentra cedido a préstamo hasta final del 2026, atraviesa un momento muy delicado dentro de la institución.

Según la información que maneja el entorno del club, Alajuelense analiza seriamente rescindir tanto el préstamo como el vínculo actual del jugador antes incluso de que llegue el nuevo entrenador. Una decisión fuerte que refleja el nivel de molestia que existe puertas adentro.

Kenneth Vargas se iría de Alajueelnse. (Foto: La Nación)

El motivo no pasa únicamente por el rendimiento futbolístico. Aunque el atacante llegó con expectativas altas y un salario importante para la realidad del fútbol costarricense, su nivel dentro de la cancha nunca terminó de justificar esa inversión.

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Pero el aspecto que más incomodó en la Liga fue el extrafutbolístico. Durante el torneo, el nombre de Vargas apareció involucrado en situaciones de indisciplina, especialmente relacionadas con salidas nocturnas y fiestas en plena competencia, algo que golpeó fuerte dentro de un vestuario ya cargado de tensión.

En el club consideran que ese tipo de comportamientos terminaron afectando no solo la imagen del jugador, sino también el ambiente interno de un plantel que perdió estabilidad en el momento decisivo del campeonato.

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La situación se volvió todavía más sensible porque las indisciplinas fueron uno de los temas más señalados tras la eliminación. Incluso referentes históricos de Alajuelense apuntaron públicamente a la falta de orden y compromiso como uno de los factores que explican el fracaso del semestre.

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Por eso, antes de definir al nuevo técnico, la dirigencia ya empezó a limpiar el terreno. Y el caso de Vargas aparece hoy como uno de los más avanzados dentro de esa depuración que pretende cambiar la dinámica del grupo.

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