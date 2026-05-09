Entre Sporting y Alajuelense: Youstin Salas ya sabe dónde jugará en Costa Rica tras brillar en Australia

Youstin Salas no seguirá en el Brisbane Roar de Australia y ya confirmaron en qué equipo de Costa Rica continuará su carrera.

Youstin Salas encontró un nuevo aire en el fútbol de Oceanía. El mediocampista con pasado en Deportivo Saprissa aterrizó en el Brisbane Roar de la primera división de Australia en septiembre de 2025, cedido a préstamo desde Sporting FC. Desde entonces, logró consolidarse como titular indiscutido y se transformó en una de las máximas figuras del equipo ubicado en la costa este de la ex colonia británica.

Mientras se acercaba el final de su cesión, el legionario de 29 años empezó a despertar interés en su tierra natal. Liga Deportiva Alajuelense lo tenía en carpeta como uno de los posibles fichajes para reestructurar el plantel tras el fracaso en el Torneo Clausura 2026.

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Sin embargo, Salas aún tiene contrato vigente con Sporting FC, y la directiva del conjunto albinegro no tiene intenciones de negociarlo a un rival directo en este mercado de fichajes.

Destino confirmado para Youstin Salas

El gerente deportivo de Sporting, José Miguel Cubero, se aseguró de dejar en claro que el director técnico Andrés Carevic ya tiene contemplado al volante como uno de los refuerzos del equipo para encarar el próximo Torneo Apertura.

En una reciente entrevista con el periodista Estefan Monge, Cubero afirmó que el futbolista volverá al país, a pesar del fuerte interés que tenía el Brisbane Roar por extender su préstamo, y dejó claro que en La Argentina de Grecia lo esperan con ansias.

Youstin Salas continuará su carrera en Sporting (Instagram).

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“Youstin todavía tiene contrato con nosotros, se le termina el contrato de préstamo ahorita. El jugador quería quedarse con nosotros, me he comunicado en las últimas semanas con él. Ahora el equipo donde él está quiere que se quede un año más, pero ya las condiciones para que se quede son diferentes”, explicó el gerente deportivo.

“Nos va a ayudar para todo el proyecto”

“Creo que Sporting tiene que darse a respetar en algunas cosas y Youstin es un jugador importante para nosotros. Andrés (Carevic) lo está contemplando para la pretemporada que viene y creo que nos va a servir montones, nos va a ayudar para todo el proyecto. Sabemos que es un jugador que nos va a ayudar mucho“, sentenció Cubero.

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De esta manera, será cuestión de días para que se oficialice el regreso de Youstin Salas al equipo josefino, que sueña con ser uno de los grandes animadores de la Liga Promérica en la segunda mitad del año.

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En síntesis

José Miguel Cubero aseguró que Youstin Salas volverá a Sporting tras finalizar su préstamo en Australia, descartando así su llegada a la Liga.

Carevic ya lo incluyó en la planificación de la pretemporada.

El mediocampista de 29 años deja el Brisbane Roar con un gran cartel, tras haberse consolidado como titular indiscutido en la liga australiana.