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“Él está interesado”: Joel Campbell se encamina a una importante decisión sobre su futuro fuera de Alajuelense

Mientras su futuro deportivo es una verdadera moneda al aire, Joel Campbell evalúa una importante decisión para su vida fuera de las canchas.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Campbell analiza una importante decisión.
© José CorderoCampbell analiza una importante decisión.

Mientras Liga Deportiva Alajuelense lucha con uñas y dientes por mantenerse con vida en un Torneo Clausura 2026 que ya se encuentra en su tramo decisivo, una de las grandes incógnitas de cara al próximo mercado de fichajes es la continuidad de Joel Campbell.

A sus 33 años, el ex Arsenal llega al final de su vínculo con el club rojinegro, y teniendo en cuenta que su elevado salario no está viéndose justificado con lo que muestra dentro del campo de juego, hoy en día su continuidad parece muy complicada, al menos en los términos contractuales que mantiene en la actualidad.

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Futuro a la vista en Cartago

Mientras su futuro deportivo es una verdadera moneda al aire, Campbell evalúa una importante decisión para su vida fuera de las canchas. El miércoles, el atacante visitó el estadio Quincho Barquero, ya que tiene firmes intenciones de invertir en proyectos deportivos en el cantón de Paraíso de Cartago. Incluso, ya se reunió con el alcalde de la localidad para evaluar la infraestructura.

Durante su recorrido, el jugador de la Liga estuvo acompañado por Michaell Álvarez, máximo jerarca de Paraíso, quien confirmó públicamente sus intenciones de inversión.

Joel Campbell recordó su paso en Europa.

Joel Campbell evalúa una inversión en Cartago (LDA).

Sí hay un interés de don Joel Campbell de desarrollar actividades deportivas dentro del cantón de Paraíso. Visitó el estadio para ver temas de infraestructura, él está interesado y nosotros también en que invierta en temas deportivos“, le detalló el alcalde al medio Teletica.

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El perfil empresarial de Campbell

Esta no es la primera vez que Joel Campbell decide apostar su capital en proyectos ligados al deporte en Costa Rica. En el pasado, incursionó en este rubro con la creación del gimnasio multiuso Twelve.

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Ahora, todo apunta a que el veterano delantero buscará replicar ese éxito empresarial en Paraíso, brindándole al cantón una inyección que podría potenciar el talento deportivo de la región.

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En síntesis

  • A sus 33 años y con un contrato pesado, la continuidad de Campbell en Alajuelense está en duda debido a que su rendimiento en la cancha no ha justificado su salario en este Clausura 2026.
  • El jugador visitó esta semana el estadio Quincho Barquero y se reunió con el alcalde Michaell Álvarez para evaluar inversiones en infraestructura deportiva en Paraíso.
  • Campbell busca replicar en la provincia brumosa el éxito empresarial que ya logró con su centro de alto rendimiento Twelve.

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