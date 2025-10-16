Es tendencia:
“Tuvimos una conversación”: Machillo Ramírez cuenta toda la verdad sobre porque decidió que Joel Campbell se quede

Luego de la victoria ante Herediano, Machillo Ramírez se dio el gusto de hablar sobre Joel Campbell y su cambio radical.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez destaca a Joel Campbell. (Foto: TD Más)

El Clásico Provincial entre Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense dejó mucho más que un resultado. En la previa de este partido clave, el técnico manudo, Óscar Ramírez, sorprendió al revelar detalles desconocidos sobre una de las decisiones más comentadas del último mercado de fichajes: la continuidad de Joel Campbell.

Durante gran parte del semestre anterior, el atacante rojinegro fue objeto de críticas por su bajo rendimiento y por los rumores que lo ponían fuera de la Liga. Varios reportes indicaban que Campbell podía salir del equipo, e incluso se hablaba de un “borrón futbolístico” por parte del Machillo, quien no lo consideraba dentro de su esquema principal.

Sin embargo, el tiempo cambió el panorama. Campbell no solo permaneció en el plantel, sino que hoy vive uno de sus mejores momentos con Alajuelense, siendo clave en los últimos partidos y recuperando el nivel que lo caracteriza.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre Joel Campbell?

Consultado en conferencia de prensa sobre cómo se dio esa transformación, Ramírez no esquivó la pregunta y fue completamente sincero: “Con él tuvimos una conversación seria. Él está llevando una dieta muy rígida, está corriendo bastante, ha tenido una gran disposición”.

Luego, el entrandor de Alajuelense agregó: “Es un ejemplo, es de los que más vive el entrenamiento. En su momento lo afectaron las lesiones. Nadie duda de su calidad.”

Las palabras del Óscar Ramírez revelan que el cambio de actitud y la disciplina del jugador fueron claves para que el técnico apostara nuevamente por él. Campbell, que llegó a estar en la puerta de salida, convenció al cuerpo técnico a base de compromiso y trabajo, y hoy se ha ganado otra vez el respaldo del camerino y de la afición.

